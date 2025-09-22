Элементарный чизкейк орео к чаю без выпекания: как приготовить

Чизкейк орео – простой в приготовлении десерт, который не нужно выпекать. В основе такого лакомства обычное печенье. Внутри – нежная творожная начинка, которая получается в меру сладкой.

Идея приготовления чизкейка орео без выпечки к чаю опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье орео – 400 г
  • масло – 100 г
  • творог (9% или домашний) – 500 г
  • сметана/сливки – 150 мл.
  • сахарная пудра – 80–100 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Измельчи 250 г печенья в крошку, смешать с растопленным маслом.

2. Выложить в форму, утрамбовать и поставить в холодильник на 20 минут.

3. Сыр взбить в блендере до однородности.

4. Добавить сметану, сахарную пудру и ванильный сахар – еще раз хорошо взбить.

5. Добавить в крем несколько кусочков печенья.

6. Выложить крем на основу, разровнять и украсить сверху печеньем орео.

7. Холодильник – 4-6 часов (лучше на ночь).

