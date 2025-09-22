Элементарный чизкейк орео к чаю без выпекания: как приготовить
Чизкейк орео – простой в приготовлении десерт, который не нужно выпекать. В основе такого лакомства обычное печенье. Внутри – нежная творожная начинка, которая получается в меру сладкой.
Идея приготовления чизкейка орео без выпечки к чаю опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье орео – 400 г
- масло – 100 г
- творог (9% или домашний) – 500 г
- сметана/сливки – 150 мл.
- сахарная пудра – 80–100 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Измельчи 250 г печенья в крошку, смешать с растопленным маслом.
2. Выложить в форму, утрамбовать и поставить в холодильник на 20 минут.
3. Сыр взбить в блендере до однородности.
4. Добавить сметану, сахарную пудру и ванильный сахар – еще раз хорошо взбить.
5. Добавить в крем несколько кусочков печенья.
6. Выложить крем на основу, разровнять и украсить сверху печеньем орео.
7. Холодильник – 4-6 часов (лучше на ночь).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: