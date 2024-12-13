Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо
Если вы хотите удивить своих родных действительно вкусным и необычным блюдом, предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Она может подаваться как основное блюдо или закуска. В любом случае она найдет своих ценителей.
Речь идет о курином рулете с вафлей. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ником nisenitnitsia.
Ингредиенты
- Куриный фарш – 400 гр
- Вафельные лепешки
- Сыр моцарелла
- Перец болгарский
- Петрушка
- Яйца – 1 шт
- Кунжут
Способ приготовления
1. Добавляем в фарш яйцо. Тщательно перемешиваем.
2. Выкладываем фарш на вафельные лепешки и равномерно размазываем по всей площади.
3. Тертый сыр выкладываем на фарш и добавляем нарезанный кубиком болгарский перец.
4. Добавляем измельченную зелень и оставляем на 15 минут.
5. Заворачиваем в рулет, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.
6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
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