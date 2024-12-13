Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

Если вы хотите удивить своих родных действительно вкусным и необычным блюдом, предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Она может подаваться как основное блюдо или закуска. В любом случае она найдет своих ценителей.

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Речь идет о курином рулете с вафлей. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ником nisenitnitsia.

Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

Ингредиенты

  • Куриный фарш – 400 гр
  • Вафельные лепешки
  • Сыр моцарелла
  • Перец болгарский
  • Петрушка
  • Яйца – 1 шт
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Добавляем в фарш яйцо. Тщательно перемешиваем.

2. Выкладываем фарш на вафельные лепешки и равномерно размазываем по всей площади.

Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

3. Тертый сыр выкладываем на фарш и добавляем нарезанный кубиком болгарский перец.

4. Добавляем измельченную зелень и оставляем на 15 минут.

Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

5. Заворачиваем в рулет, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

Элементарный куриный рулет с вафлей: как приготовить необычное блюдо

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