Если вы хотите удивить своих родных действительно вкусным и необычным блюдом, предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Она может подаваться как основное блюдо или закуска. В любом случае она найдет своих ценителей.

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Речь идет о курином рулете с вафлей. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ником nisenitnitsia.

Ингредиенты

Куриный фарш – 400 гр

Вафельные лепешки

Сыр моцарелла

Перец болгарский

Петрушка

Яйца – 1 шт

Кунжут

Способ приготовления

1. Добавляем в фарш яйцо. Тщательно перемешиваем.

2. Выкладываем фарш на вафельные лепешки и равномерно размазываем по всей площади.

3. Тертый сыр выкладываем на фарш и добавляем нарезанный кубиком болгарский перец.

4. Добавляем измельченную зелень и оставляем на 15 минут.

5. Заворачиваем в рулет, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.

6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.

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