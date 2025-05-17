Тесто на кефире самое простое в приготовлении. Именно из него можно сделать очень воздушный и сытный пирог для всей семьи. Внутрь добавьте много творога и зелени – получится очень вкусно.

Видео дня

Идея приготовления вкусного творожного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Ольги Борячковой (olya borachok) в Instagram. С таким блюдом справятся даже неопытные кулинары.

Ингредиенты:

кефир – 200 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 40 г

щепотка соли и сахара

разрыхлитель – 10 г

мука – 330 г

Ингредиенты для начинки:

творог – 600 г (лучше всего совместить кисломолочный и брынзу)

зелень – 50-70 г

яйца – 1 шт.

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Размешать яйцо с кефиром, маслом, солью и сахаром.

2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель и замесить мягкое тесто.

3. При необходимости добавить буквально несколько грамм муки дополнительно, если будет слишком липнуть.

4. Накрыть полотенцем и за это время приготовить начинку.

5. Сыр перемешать с зеленью, добавить яйцо.

6. Тесто разделить на 2 равные части, раскатать.

7. Выложить начинку, накрыть сверху тестом, смазать желтком, немного проколоть и выпекать в предварительно разогретой духовке до 170 градусов на режиме верх-низ 50-60 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: