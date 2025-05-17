Элементарный пирог из теста на кефире: добавьте внутрь много творога
Тесто на кефире самое простое в приготовлении. Именно из него можно сделать очень воздушный и сытный пирог для всей семьи. Внутрь добавьте много творога и зелени – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусного творожного пирога на кефире опубликована на странице фудблогера Ольги Борячковой (olya borachok) в Instagram. С таким блюдом справятся даже неопытные кулинары.
Ингредиенты:
- кефир – 200 г
- яйца – 1 шт.
- растительное масло – 40 г
- щепотка соли и сахара
- разрыхлитель – 10 г
- мука – 330 г
Ингредиенты для начинки:
- творог – 600 г (лучше всего совместить кисломолочный и брынзу)
- зелень – 50-70 г
- яйца – 1 шт.
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Размешать яйцо с кефиром, маслом, солью и сахаром.
2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель и замесить мягкое тесто.
3. При необходимости добавить буквально несколько грамм муки дополнительно, если будет слишком липнуть.
4. Накрыть полотенцем и за это время приготовить начинку.
5. Сыр перемешать с зеленью, добавить яйцо.
6. Тесто разделить на 2 равные части, раскатать.
7. Выложить начинку, накрыть сверху тестом, смазать желтком, немного проколоть и выпекать в предварительно разогретой духовке до 170 градусов на режиме верх-низ 50-60 минут до румяной корочки.
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