Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых десертов. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, потому что в этом просто нет необходимости. Добавьте лишь нежный крем, а также начинку, и вкусная выпечка готова за считанные минуты.

Идея приготовления сливового пирога с тестом фило опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов

рикотта или творог – 250 г

сметана – 100 г

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

ванилин щепотка

сливы – 200 г (или любые ягоды)

Ингредиенты для смазывания:

сливочное масло – 60 г

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Для заливки соединить рикотту, сметану, яйца, сахар и ванилин (если используете творог, тогда перебейте блендером).

2. Форму смазать растопленным сливочным маслом.

3. Выложить тесто фило, немного собирая в гармошку. Каждый лист смазывать растопленным сливочным маслом.

4. Полить заливкой, выложить кусочки слив. Таким образом собрать весь пирог.

5. Верхний слой теста смазать взбитым яйцом и по желанию присыпать миндальными хлопьями.

6. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

