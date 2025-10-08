Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать
Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых десертов. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, потому что в этом просто нет необходимости. Добавьте лишь нежный крем, а также начинку, и вкусная выпечка готова за считанные минуты.
Идея приготовления сливового пирога с тестом фило опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов
- рикотта или творог – 250 г
- сметана – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- ванилин щепотка
- сливы – 200 г (или любые ягоды)
Ингредиенты для смазывания:
- сливочное масло – 60 г
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Для заливки соединить рикотту, сметану, яйца, сахар и ванилин (если используете творог, тогда перебейте блендером).
2. Форму смазать растопленным сливочным маслом.
3. Выложить тесто фило, немного собирая в гармошку. Каждый лист смазывать растопленным сливочным маслом.
4. Полить заливкой, выложить кусочки слив. Таким образом собрать весь пирог.
5. Верхний слой теста смазать взбитым яйцом и по желанию присыпать миндальными хлопьями.
6. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.
