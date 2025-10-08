Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
105
Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых десертов. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, потому что в этом просто нет необходимости. Добавьте лишь нежный крем, а также начинку, и вкусная выпечка готова за считанные минуты.

Видео дня

Идея приготовления сливового пирога с тестом фило опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

Ингредиенты:

  • тесто фило – 6 листов
  • рикотта или творог – 250 г
  • сметана – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 80 г
  • ванилин щепотка
  • сливы – 200 г (или любые ягоды)

Ингредиенты для смазывания:

  • сливочное масло – 60 г
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

1. Для заливки соединить рикотту, сметану, яйца, сахар и ванилин (если используете творог, тогда перебейте блендером).

2. Форму смазать растопленным сливочным маслом.

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

3. Выложить тесто фило, немного собирая в гармошку. Каждый лист смазывать растопленным сливочным маслом.

4. Полить заливкой, выложить кусочки слив. Таким образом собрать весь пирог.

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

5. Верхний слой теста смазать взбитым яйцом и по желанию присыпать миндальными хлопьями.

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

6. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

Элементарный сливовый пирог из теста фило: не придется ничего раскатывать или вымешивать

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты