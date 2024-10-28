Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю – великолепной идеей будут домашние рогалики с вишней. Ягоды подойдут замороженные. Нужно просто правильно сделать тесто, чтобы сформировать из него сладкие изделия, быстро запечь и угощать гостей.
Идея приготовления дрожжевых рогаликов с вишней к чаю опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. В духовке они будут всего 20 минут.
Ингредиенты:
- молоко – 100 мл.
- сухие дрожжи – 1 ст.л.
- сахар – 5 ч.л.
- сливочное масло или маргарин – 250 г.
- мука – 600 г.
- сметана – 200 г.
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра для обрушения
- любая начинка (можно взять замороженные вишни и посыпать их крахмалом)
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, муку 2 ст.л.
2. Перемешайте и оставьте в тепле на 15-20 минут.
3. Муку перетереть в крошку с холодным маслом, добавить яйца, сметану и опару.
4. Замешайте тесто и поставьте в тепле на час.
5. Затем разделить на три части и раскатать.
6. Нарезать на треугольники и выложить начинку.
7. Скрутить и переложить на противень, выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
8. Горячими обваливаем в сахарной пудре.
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