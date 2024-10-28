Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю – великолепной идеей будут домашние рогалики с вишней. Ягоды подойдут замороженные. Нужно просто правильно сделать тесто, чтобы сформировать из него сладкие изделия, быстро запечь и угощать гостей.

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Идея приготовления дрожжевых рогаликов с вишней к чаю опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. В духовке они будут всего 20 минут.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл.

сухие дрожжи – 1 ст.л.

сахар – 5 ч.л.

сливочное масло или маргарин – 250 г.

мука – 600 г.

сметана – 200 г.

яйца – 2 шт.

сахарная пудра для обрушения

любая начинка (можно взять замороженные вишни и посыпать их крахмалом)

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, муку 2 ст.л.

2. Перемешайте и оставьте в тепле на 15-20 минут.

3. Муку перетереть в крошку с холодным маслом, добавить яйца, сметану и опару.

4. Замешайте тесто и поставьте в тепле на час.

5. Затем разделить на три части и раскатать.

6. Нарезать на треугольники и выложить начинку.

7. Скрутить и переложить на противень, выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

8. Горячими обваливаем в сахарной пудре.

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