Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю – великолепной идеей будут домашние рогалики с вишней. Ягоды подойдут замороженные. Нужно просто правильно сделать тесто, чтобы сформировать из него сладкие изделия, быстро запечь и угощать гостей.

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Идея приготовления дрожжевых рогаликов с вишней к чаю опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. В духовке они будут всего 20 минут.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл.
  • сухие дрожжи – 1 ст.л.
  • сахар – 5 ч.л.
  • сливочное масло или маргарин – 250 г.
  • мука – 600 г.
  • сметана – 200 г.
  • яйца – 2 шт.
  • сахарная пудра для обрушения
  • любая начинка (можно взять замороженные вишни и посыпать их крахмалом)

Способ приготовления:

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

1. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, муку 2 ст.л.

2. Перемешайте и оставьте в тепле на 15-20 минут.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

3. Муку перетереть в крошку с холодным маслом, добавить яйца, сметану и опару.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

4. Замешайте тесто и поставьте в тепле на час.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

5. Затем разделить на три части и раскатать.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

6. Нарезать на треугольники и выложить начинку.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

7. Скрутить и переложить на противень, выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Элементные дрожжевые рогалики с вишней к чаю: выпекаются всего 20 минут

8. Горячими обваливаем в сахарной пудре.

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