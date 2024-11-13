Энергетические батончики – это брикеты, которые чаще всего изготовлены из сухофруктов, орехов и зерновых хлопьев. Лучше всего их употреблять в качестве перекуса между основными приемами пищи, ведь они прекрасно утоляют голод. Также ими можно заменить употребление шоколада и других сладостей.

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Как приготовить энергетические батончики дома так, чтобы они получились вкуснее магазинных, в Instagram рассказала блогер с ником yulia oleksiyivna. Как оказалось, это просто.

Ингредиенты

Курага – 100 гр

Сырые кешью – 120 гр

Способ приготовления

1. Замочите курагу и кешью на 2 часа. Если курага мягкая, достаточно всего 30 мин.

2. Взбейте все в блендере до однородной массы.

3. Выложите на пергамент и распределите до толщины 1,5 см.

4. Запекайте 30 минут при 100°C.

5. Дайте продукту полностью остыть и только после этого нарезать на порции.

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