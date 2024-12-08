Вскоре начнутся рождественские и новогодние праздники, во время которых за столом соберется целая семья. Кроме хорошего общения, люди захотят лакомиться разнообразными основными блюдами, салатами и десертами.

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Если обычный оливье уже надоел, стоит приготовить салат, который точно удивит всех. Идеей именно такого блюда в TikTok поделилась фудблогер с ником droboshevska_y.

Ингредиенты

Куриное филе – 200 гр

Хурма – ½ шт

Апельсин – 1 шт

Листья салата

Грецкие орехи – 20 гр

Оливковое масло – 1 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. К филе добавляем соль, излюбленные специи и выжимаем сок половины апельсина. Оставляем мясо на 30 мин, а затем поджариваем его до готовности.

2. Поджаренное мясо и хурму нарезаем на кусочки.

3. Для заправки соединяем сок половины апельсина, оливковое масло, горчицу в зернах и мед, тщательно перемешиваем.

4. Формируем салат, для этого поочередно выкладываем листья салата, курицу, хурму, поливаем заправкой и посыпаем грецкими орехами.

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