Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

Вскоре начнутся рождественские и новогодние праздники, во время которых за столом соберется целая семья. Кроме хорошего общения, люди захотят лакомиться разнообразными основными блюдами, салатами и десертами.

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Если обычный оливье уже надоел, стоит приготовить салат, который точно удивит всех. Идеей именно такого блюда в TikTok поделилась фудблогер с ником droboshevska_y.

Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

Ингредиенты

  • Куриное филе – 200 гр
  • Хурма – ½ шт
  • Апельсин – 1 шт
  • Листья салата
  • Грецкие орехи – 20 гр
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. К филе добавляем соль, излюбленные специи и выжимаем сок половины апельсина. Оставляем мясо на 30 мин, а затем поджариваем его до готовности.

Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

2. Поджаренное мясо и хурму нарезаем на кусочки.

3. Для заправки соединяем сок половины апельсина, оливковое масло, горчицу в зернах и мед, тщательно перемешиваем.

Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

4. Формируем салат, для этого поочередно выкладываем листья салата, курицу, хурму, поливаем заправкой и посыпаем грецкими орехами.

Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники

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