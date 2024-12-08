Если оливье надоело: какой вкусный салат без майонеза приготовить на праздники
Вскоре начнутся рождественские и новогодние праздники, во время которых за столом соберется целая семья. Кроме хорошего общения, люди захотят лакомиться разнообразными основными блюдами, салатами и десертами.
Если обычный оливье уже надоел, стоит приготовить салат, который точно удивит всех. Идеей именно такого блюда в TikTok поделилась фудблогер с ником droboshevska_y.
Ингредиенты
- Куриное филе – 200 гр
- Хурма – ½ шт
- Апельсин – 1 шт
- Листья салата
- Грецкие орехи – 20 гр
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. К филе добавляем соль, излюбленные специи и выжимаем сок половины апельсина. Оставляем мясо на 30 мин, а затем поджариваем его до готовности.
2. Поджаренное мясо и хурму нарезаем на кусочки.
3. Для заправки соединяем сок половины апельсина, оливковое масло, горчицу в зернах и мед, тщательно перемешиваем.
4. Формируем салат, для этого поочередно выкладываем листья салата, курицу, хурму, поливаем заправкой и посыпаем грецкими орехами.
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