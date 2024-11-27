Пищевое поведение относится к той категории привычек, с которыми труднее всего бороться. Оно формируется с самого детства и, как правило, мало чем отличается от родительского.

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Поэтому большинство людей сейчас имеют привычки, которые пришли в их жизнь еще со времен Советского союза, даже если они его не застали. FoodOboz представляет три самые популярные пищевые привычки жителей СССР, которые можно встретить до сих пор.

Каша или суп на завтрак

Кашу или суп можно есть в любое время суток. Но в СССР это был практически обычный завтрак. Специалисты считают, что в качестве первого приема пищи лучше подходят легкие белковые блюда, такие как омлет, вареные яйца, а также салаты или сырники.

Обязательно есть хлеб

Хлеб – это полезный продукт, если выбирать цельнозерновой. Но и есть его с макаронами или кашами совсем не нужно. Мучные изделия очень калорийны, поэтому их следует употреблять на завтрак или небольшими количествами в качестве добавки к первым блюдам.

Поедание консервированных овощей и фруктов

Эти продукты не очень полезны, ведь в процессе консервации они проходят несколько этапов термической обработки, теряя свои свойства. Кроме этого, во время консервации часто используют уксус и большое количество сахара.

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