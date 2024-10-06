Если куриное филе у вас всегда выходит сухим, вы просто неправильно его готовите. Такое диетическое мясо можно сделать очень сочным и мягким. Лишь немного зелени, овощей и специй, и продукт сыграет новыми вкусами.

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Идея приготовления сочной тушеной курицы в томатно-сливочном соусе со шпинатом опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme daily) в Instagram. Подавать можно со свежим салатом.

Ингредиенты на 4 порции:

филе курицы или 8 шт филе бедра – 4 шт.

томаты в собственном соке – 1 шт.

шпинат замороженный – 300 г

сливки 15-33% (по желанию) жирности – 100 мл.

сладкий перец – 2 шт.

красный сладкий лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец выложить на противень, поставить в предварительно разогретую на 220 градусов духовую и выпекать до черных подпалин (15 минут).

2. Выложить в лоток, закрыть, отставить.

3. После этого почистить, удалить семена и нарезать полосками.

4. Филе бедра оставить так, филе грудки перерезать вдоль на 2 тоньше кусочка.

5. Поджарить на сковороде с двумя столовыми ложками растительного масла с обеих сторон до готовности (по 3-4 минуты).

6. Посолить и выложить на тарелку.

7. В сковороду добавить столовую ложку масла, выложить лук, порезанный перьями, и жарить 2-3 минуты.

8. Добавить порезанный перец, измельченный чеснок и готовить 1 минуту.

9. Выложить томаты, накрыть крышкой и тушить 7 минут.

10. Добавить шпинат (свежий пассеровать, пока он не потеряет в объеме), соль, перец и сахар по вкусу.

11. Влить сливки и перемешать. Добавить мясо.

12. Довести до кипения, убавить температуру на минимум и тушить 3 минуты.

13. Подавать с картофельным пюре, кашей или просто хрустящим свежим хлебом.