Филе никогда не будет сухим: как вкусно приготовить диетическое мясо
Если куриное филе у вас всегда выходит сухим, вы просто неправильно его готовите. Такое диетическое мясо можно сделать очень сочным и мягким. Лишь немного зелени, овощей и специй, и продукт сыграет новыми вкусами.
Идея приготовления сочной тушеной курицы в томатно-сливочном соусе со шпинатом опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme daily) в Instagram. Подавать можно со свежим салатом.
Ингредиенты на 4 порции:
- филе курицы или 8 шт филе бедра – 4 шт.
- томаты в собственном соке – 1 шт.
- шпинат замороженный – 300 г
- сливки 15-33% (по желанию) жирности – 100 мл.
- сладкий перец – 2 шт.
- красный сладкий лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец выложить на противень, поставить в предварительно разогретую на 220 градусов духовую и выпекать до черных подпалин (15 минут).
2. Выложить в лоток, закрыть, отставить.
3. После этого почистить, удалить семена и нарезать полосками.
4. Филе бедра оставить так, филе грудки перерезать вдоль на 2 тоньше кусочка.
5. Поджарить на сковороде с двумя столовыми ложками растительного масла с обеих сторон до готовности (по 3-4 минуты).
6. Посолить и выложить на тарелку.
7. В сковороду добавить столовую ложку масла, выложить лук, порезанный перьями, и жарить 2-3 минуты.
8. Добавить порезанный перец, измельченный чеснок и готовить 1 минуту.
9. Выложить томаты, накрыть крышкой и тушить 7 минут.
10. Добавить шпинат (свежий пассеровать, пока он не потеряет в объеме), соль, перец и сахар по вкусу.
11. Влить сливки и перемешать. Добавить мясо.
12. Довести до кипения, убавить температуру на минимум и тушить 3 минуты.
13. Подавать с картофельным пюре, кашей или просто хрустящим свежим хлебом.