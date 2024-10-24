Филе с овощами в кисло-сладком соусе: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Филе – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, салатов, закусок, сэндвичей и отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке с овощами, а также приготовить на сковороде с разными соусами.

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Филе в кисло-сладком соусе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе с овощами и кисло-сладким соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 2 ст.л. крахмала
  • 1/2 лука
  • 1/2 болгарского перца
  • 100 г брокколи
  • 7-8 шампиньонов
  • 1-2 зуб. чеснока
  • 20 г свежего имбиря
  • 2 ст.л. меда
  • 100 мл соевого соуса
  • кунжут, зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, обваляйте в муке и пожарьте до готовности.

Филе для блюда

2. Овощи порежьте и добавьте к мясу, туда же специи, мед, тертый чеснок, имбирь, соевый соус, перемешайте и готовьте 5-7 минут.

Приготовление мяса

При подаче блюдо посыпьте кунжутом, зеленым луком!

Готовое блюдо

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