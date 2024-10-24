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Филе с овощами в кисло-сладком соусе: рецепт блюда на каждый день
Филе – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, салатов, закусок, сэндвичей и отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке с овощами, а также приготовить на сковороде с разными соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе с овощами и кисло-сладким соусом.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 2 ст.л. крахмала
- 1/2 лука
- 1/2 болгарского перца
- 100 г брокколи
- 7-8 шампиньонов
- 1-2 зуб. чеснока
- 20 г свежего имбиря
- 2 ст.л. меда
- 100 мл соевого соуса
- кунжут, зеленый лучок
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, обваляйте в муке и пожарьте до готовности.
2. Овощи порежьте и добавьте к мясу, туда же специи, мед, тертый чеснок, имбирь, соевый соус, перемешайте и готовьте 5-7 минут.
При подаче блюдо посыпьте кунжутом, зеленым луком!
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