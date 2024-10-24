Филе – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, салатов, закусок, сэндвичей и отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке с овощами, а также приготовить на сковороде с разными соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе с овощами и кисло-сладким соусом.

Ингредиенты:

1 куриное филе

2 ст.л. крахмала

1/2 лука

1/2 болгарского перца

100 г брокколи

7-8 шампиньонов

1-2 зуб. чеснока

20 г свежего имбиря

2 ст.л. меда

100 мл соевого соуса

кунжут, зеленый лучок

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, обваляйте в муке и пожарьте до готовности.

2. Овощи порежьте и добавьте к мясу, туда же специи, мед, тертый чеснок, имбирь, соевый соус, перемешайте и готовьте 5-7 минут.

При подаче блюдо посыпьте кунжутом, зеленым луком!

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