Фунчоза – это блюдо, которое часто подают в ресторанах азиатской кухни, но приготовить его дома не сложно. Нужна только стеклянная лапша, несколько простых ингредиентов и правильная последовательность действий. Курица, овощи и соевый соус делают блюдо сытным, ароматным и сбалансированным по вкусу. Такой вариант фунчозы станет удачным решением для обеда или ужина и понравится всей семье.

Идея приготовления вкусной фунчозы в домашних условиях опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

фунчоза

куриное бедро – 3-4 шт.

грибы – 200 г

лук – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

соевый соус – 3 ст.л.

Ингредиенты для подачи:

кунжут

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Куриные бедра очистите от костей, нарежьте на тонкие полоски, приправьте солью, перцем или любимыми специями.

2. Обжарьте курицу на разогретой сковороде до готовности и легкого румянца.

3. В той же сковороде обжарьте тонко нарезанный лук, сладкий перец и грибы.

4. Готовьте несколько минут, чтобы овощи остались немного хрустящими и сохранили сочность.

5. Стеклянную лапшу залейте кипятком и оставьте на 3-5 минут, чтобы она стала мягкой. Слейте лишнюю воду.

6. К овощам добавьте обжаренное мясо, влейте соевый соус и выложите фунчозу. Хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл все компоненты.

7. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком.

