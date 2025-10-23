Фунчоза в домашних условиях: как приготовить популярное ресторанное блюдо
Фунчоза – это блюдо, которое часто подают в ресторанах азиатской кухни, но приготовить его дома не сложно. Нужна только стеклянная лапша, несколько простых ингредиентов и правильная последовательность действий. Курица, овощи и соевый соус делают блюдо сытным, ароматным и сбалансированным по вкусу. Такой вариант фунчозы станет удачным решением для обеда или ужина и понравится всей семье.
Идея приготовления вкусной фунчозы в домашних условиях опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- фунчоза
- куриное бедро – 3-4 шт.
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- соевый соус – 3 ст.л.
Ингредиенты для подачи:
- кунжут
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Куриные бедра очистите от костей, нарежьте на тонкие полоски, приправьте солью, перцем или любимыми специями.
2. Обжарьте курицу на разогретой сковороде до готовности и легкого румянца.
3. В той же сковороде обжарьте тонко нарезанный лук, сладкий перец и грибы.
4. Готовьте несколько минут, чтобы овощи остались немного хрустящими и сохранили сочность.
5. Стеклянную лапшу залейте кипятком и оставьте на 3-5 минут, чтобы она стала мягкой. Слейте лишнюю воду.
6. К овощам добавьте обжаренное мясо, влейте соевый соус и выложите фунчозу. Хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл все компоненты.
7. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: