Галета с персиками – простая домашняя выпечка, которую легко приготовить к чаю. Тонкое песочное тесто хорошо сочетается с нежной творожной начинкой и сочными фруктами. Такой пирог не требует сложного оформления, ведь его особенность как раз в непринужденном виде. Приготовить галету можно как со свежими персиками, так и с нектаринами.

Идея приготовления творожной галеты с персиками к чаю опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 220 г

сливочное масло – 100 г

сметана – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

крем-сыр – 160 г

крахмал – 1,5 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

желток – 1 шт.

персики или нектарины – 3 шт.

миндальные хлопья – по желанию.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте основу. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками, добавьте к муке и растереть руками до образования мелкой крошки. Затем всыпьте сахар и разрыхлитель и перемешайте.

2. Добавьте яйцо и сметану. Быстро замесите однородное пластичное тесто. Не нужно долго его вымешивать, достаточно соединить все компоненты в единую массу. Заверните тесто и поставьте в холодильник примерно на 20-30 минут.

3. Тем временем можно приготовить начинку. Смешайте сливочный сыр с сахаром, крахмалом и желтком до однородной консистенции. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте тонкими ломтиками.

4. Охлаждённое тесто выложите на лист пергамента и раскатайте в круглый пласт. Не делайте его слишком тонким, ведь галета должна оставаться достаточно прочной, чтобы удержать начинку.

5. В центр теста выложите творожную массу, оставив несколько сантиметров свободного края. Сверху разложите ломтики персиков, выкладывая их по кругу. Затем аккуратно загните свободные края теста к середине, частично накрывая начинку.

6. Края галеты можно смазать белком и по желанию посыпать миндальными хлопьями. Переложите пирог вместе с пергаментом на противень.

7. Выпекайте галету в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: края должны стать румяными, а начинка – хорошо пропечься.

8. Дайте готовой галете немного остыть, после чего её можно нарезать и подавать к чаю. Сочетание хрустящего теста, нежной творожной начинки и сочных персиков делает этот пирог отличным выбором для семейного чаепития.

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