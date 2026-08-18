Галета с персиками на творожном тесте: приготовьте к чаю для всей семьи
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Галета с персиками – простая домашняя выпечка, которую легко приготовить к чаю. Тонкое песочное тесто хорошо сочетается с нежной творожной начинкой и сочными фруктами. Такой пирог не требует сложного оформления, ведь его особенность как раз в непринужденном виде. Приготовить галету можно как со свежими персиками, так и с нектаринами.
Идея приготовления творожной галеты с персиками к чаю опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 220 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- крем-сыр – 160 г
- крахмал – 1,5 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- желток – 1 шт.
- персики или нектарины – 3 шт.
- миндальные хлопья – по желанию.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте основу. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кусочками, добавьте к муке и растереть руками до образования мелкой крошки. Затем всыпьте сахар и разрыхлитель и перемешайте.
2. Добавьте яйцо и сметану. Быстро замесите однородное пластичное тесто. Не нужно долго его вымешивать, достаточно соединить все компоненты в единую массу. Заверните тесто и поставьте в холодильник примерно на 20-30 минут.
3. Тем временем можно приготовить начинку. Смешайте сливочный сыр с сахаром, крахмалом и желтком до однородной консистенции. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте тонкими ломтиками.
4. Охлаждённое тесто выложите на лист пергамента и раскатайте в круглый пласт. Не делайте его слишком тонким, ведь галета должна оставаться достаточно прочной, чтобы удержать начинку.
5. В центр теста выложите творожную массу, оставив несколько сантиметров свободного края. Сверху разложите ломтики персиков, выкладывая их по кругу. Затем аккуратно загните свободные края теста к середине, частично накрывая начинку.
6. Края галеты можно смазать белком и по желанию посыпать миндальными хлопьями. Переложите пирог вместе с пергаментом на противень.
7. Выпекайте галету в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Ориентируйтесь на цвет теста: края должны стать румяными, а начинка – хорошо пропечься.
8. Дайте готовой галете немного остыть, после чего её можно нарезать и подавать к чаю. Сочетание хрустящего теста, нежной творожной начинки и сочных персиков делает этот пирог отличным выбором для семейного чаепития.
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