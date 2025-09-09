Лимон – это универсальный фрукт, который добавляет свежести и вкуса ко многим блюдам и напиткам. Но часто случается так, что после покупки плоды быстро подсыхают и становятся менее сочными. Чтобы избежать этого, стоит знать несколько простых правил правильного хранения. Они помогут сохранить лимоны надолго и без потери вкуса.

Редакция FoodOboz расскажет, как сохранить лимоны сочными и максимально полезными.

Наиболее эффективный способ – держать цитрусовые в холодильнике

В прохладе они могут оставаться свежими в несколько раз дольше, чем при комнатной температуре. В обычных условиях лимон начинает высыхать уже через несколько дней, а в холодильнике плоды сохраняют сочность неделями. Лучше всего размещать их в отделении для овощей и фруктов.

Еще один совет касается использования лимонов. Если фрукт стал твердым и из него сложно выдавить сок, можно воспользоваться простым приемом: перед выжиманием положите лимон в микроволновую печь на 20-30 секунд. После этого мякоть станет более податливой, и сока получится значительно больше. Важно только не перегревать фрукт, чтобы не потерять его свежесть.

Такой способ пригодится особенно тогда, когда вы храните лимоны в холодильнике. Охлаждаемые плоды обычно тверже, но после короткого нагрева они легко отдают сок.

