Капуста может храниться всю зиму, если создать для нее правильные условия. Но даже качественный кочан быстро вянет или покрывается плесенью, если положить его в неподходящее место. Именно поэтому важно знать не только как подготовить овощ, но и где его категорически нельзя держать.

Редакция FoodOboz расскажет, где и как капусту хранить не стоит.

Места, где капуста быстро портится

Самая распространенная ошибка – хранения капусты в теплой кухне или в кладовке, где температура выше +4°C. В таких условиях кочаны теряют влагу, листья начинают сохнуть, а иногда капуста даже прорастает. Также не подходят помещения с повышенной влажностью и без вентиляции. Если воздух застаивается, на верхних листьях образуется конденсат, что создает идеальные условия для появления плесени и гнили.

На каких поверхностях хранить овощ не рекомендуется

Не стоит класть капусту непосредственно на бетонный пол или возле нагревательных приборов. Контакт с холодной или влажной поверхностью ускоряет порчу кочана. Так же капуста портится рядом с овощами, которые уже имеют повреждения – одна испорченная головка способна испортить другие.

Если вы хотите, чтобы капуста оставалась свежей, выбирайте прохладные и проветриваемые места:

температура – от 0 до +2°C;

влажность – 85-95%;

без резких перепадов температуры.

Оптимальные варианты – подвал, погреб или утепленный балкон. Кочаны стоит заворачивать в бумагу или складывать на деревянные полки или в ящики, где они не контактируют друг с другом.

Что подготовить перед хранением

Для длительного хранения выбирают позднеспелые сорта с плотными кочанами и целыми внешними листьями. Не нужно мыть капусту – влага ускорит ее порчу. Несколько верхних листьев оставляют для защиты от пересыхания.

Важные нюансы

Не храните капусту на кухне, в теплом кладбище или возле батарей.

Избегайте помещений без вентиляции и с высокой влажностью.

Один поврежденный кочан лучше сразу отложить, чтобы не испортить другие.

