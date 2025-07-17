Лук является одним из самых популярных овощей на кухне, без которого трудно представить ежедневное приготовление блюд. Но несмотря на свою устойчивость, он может очень быстро испортиться, если хранить его неправильно. Многие не обращают внимания на место или соседство, в котором хранится лук, а зря – именно это влияет на его свежесть. Простой недосмотр может привести к появлению гнили, горечи или даже прорастанию. Чтобы овощ не испортился раньше времени, стоит знать несколько важных нюансов.

Редакция FoodOboz расскажет, где не стоит хранить лук.

Почему лук портится

Лук на самом деле может храниться довольно долго – до трех месяцев в целом виде. Однако для этого необходимо обеспечить соответствующие условия. Главными врагами лука является влажность, прямой свет, тепло и соседство с определенными овощами. Все это может спровоцировать прорастание или быстрое загнивание.

Одна из самых распространенных ошибок – хранить лук в холодильнике

Кажется, что это безопасное и прохладное место, но на самом деле он там накапливает избыточную влагу. Из-за этого структура овоща нарушается, он становится мягким, а затем начинает портиться. Так же не рекомендуется держать лук на кухонной столешнице, где на него попадает свет. Этот фактор ускоряет процесс прорастания, а с ним и порчу.

Какое место подходит лучше всего

Лук стоит хранить в темном, сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальным вариантом будет кухонный шкаф, кладовка или специальный ящик. Главное – обеспечить доступ воздуха. Поэтому лучше всего использовать сетчатые мешки, перфорированные пластиковые ящики или проволочные корзины. Такие емкости не задерживают влагу, что значительно продлевает срок хранения.

Категорически нельзя класть лук в полиэтиленовый пакет или закрытый контейнер без вентиляции – там образуется влага, которая приводит к гниению.

Еще один важный момент – соседство

Не стоит хранить лук рядом с картофелем, морковью или сельдереем. Эти овощи выделяют влагу и газы, которые ухудшают состояние лука и провоцируют его порчу. Овощ должен быть изолирован от таких "опасных соседей".

Что делать с очищенным луком

Очищенный или нарезанный лук, наоборот, стоит держать в холодильнике. Но не просто на полке, а в герметичном контейнере или банке с крышкой. Так овощ будет сохранять свежесть до 10-14 дней. Без герметичной упаковки он быстро впитывает запахи, высыхает и становится непригодным к употреблению.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: