Морковь быстро портится, если ее неправильно хранить. Это касается как условий в квартире, так и в подвале. Испорченный овощ теряет вкус, становится мягче, может загнить или увянуть.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить морковь. Нужно учесть несколько важных нюансов.

Одна из самых распространенных ошибок – хранить морковь рядом с яблоками или грушами. Эти фрукты выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание и порчу овощей. От этого морковь может стать вялой, начать гнить или потерять свой цвет и текстуру.

Не рекомендуется хранить морковь в местах с высокой влажностью – это провоцирует появление плесени. Но и слишком сухой воздух не подойдет: корнеплоды быстро теряют влагу и вянут. Также стоит избегать прямых солнечных лучей – из-за них морковь может позеленеть или потерять свои свойства.

Лучше всего хранить морковь в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. В квартире это может быть балкон, кладовка или овощной ящик холодильника. В подвале или погребе – ящики с песком, опилками или сухой луковой шелухой. Перед этим овощи обязательно надо перебрать, убрать остатки ботвы, просушить несколько дней и только после этого сложить на хранение.

А еще стоит помнить: морковь не моют перед хранением. Ее лучше просто почистить от земли сухой щеткой, не нарушая защитную кожуру.

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