Мука является одним из самых распространенных ингредиентов на кухне. Ее используют ежедневно для теста, соусов, панировки и выпечки. Но даже такой сухой продукт может стать источником проблем. Если хранить его неправильно, в нем быстро появляются насекомые. И хуже всего, что часто они попадают в дом еще до того, как вы откроете пакет.

Редакция FoodOboz расскажет, где не стоит хранить муку и как избежать порчи. Правильное хранение не только продлит срок годности продукта, но и избавит от неприятных сюрпризов в шкафу.

Почему в муке заводятся насекомые

Чаще всего речь идет о мучных жуках или пищевой моли. Они могут появиться еще на этапе производства, транспортировки или хранения в магазине. Но главной причиной их распространения в вашей кухне становятся тепло, влага и темнота – условия, в которых насекомые быстро размножаются.

Сколько может храниться мука

В открытом бумажном пакете мука хранится не более трех месяцев. Затем она начинает портиться или становится привлекательной для вредителей. В герметичном контейнере продукт может оставаться безопасным до года. В холодильнике – до 12 месяцев, а в морозильной камере – до двух лет, если соблюдены все условия.

Как понять, что мука испортилась

Запах затхлости, кислинка или даже намек на плесень свидетельствуют о том, что продукт лучше не использовать. Изменение цвета, комки или появление мелких жучков – это также признаки порчи. Если заметили хотя бы что-то из этого – не рискуйте.

Как правильно хранить муку

Первое, что нужно сделать после покупки – пересыпать муку из бумажного пакета в герметичную тару. Это может быть стеклянная банка с плотной крышкой, пластиковый контейнер или специальная емкость для сыпучих продуктов. Чтобы дополнительно обезопасить себя, перед хранением можно поместить муку на двое суток в морозильную камеру. Этот простой шаг помогает уничтожить возможные личинки.

Хранить муку лучше в сухом, прохладном и темном месте. Идеально подходит кладовка или кухонный шкаф подальше от плиты. Если вы решили держать ее в холодильнике или морозилке, обязательно закройте емкость очень плотно. Мука легко впитывает посторонние запахи.

После морозилки не открывайте контейнер сразу. Дайте продукту полностью оттаять при комнатной температуре. Это поможет избежать образования влаги внутри, которая приводит к порче.

Что поможет предотвратить появление насекомых

В контейнер можно положить лавровый лист, несколько зубчиков чеснока или сухую гвоздику. Эти натуральные средства отпугивают вредителей. Также стоит раз в месяц протирать кухонные полки уксусным раствором. И главное – не храните старую муку рядом с новой.

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