Сочные яблоки хочется сохранить надолго, чтобы они радовали свежестью даже зимой. Но часто урожай портится уже через несколько недель, и главная причина – неправильное место хранения. Плоды нуждаются не только в прохладе, но и в определенных условиях, которые помогают избежать гниения и увядания. Если их не соблюсти, даже самый лучший сорт быстро потеряет свой вкус и вид.

Редакция FoodOboz расскажет, где лучше хранить яблоки, чтобы они надолго оставались красивыми и вид и вкусными.

Яблоки не стоит держать в теплой кухне или возле отопительных приборов. В таких условиях они очень быстро вянут и покрываются пятнами. Также не подходит открытый солнечный подоконник – солнечные лучи нагревают плоды, и они портятся в несколько раз быстрее. Еще одна ошибка – хранить яблоки рядом с картофелем и другими овощами в подвале или кладовке. Такое соседство приводит к быстрому гниению, ведь овощи выделяют влагу и газы, которые плохо влияют на фрукты.

Не менее важно обратить внимание на сами плоды. Для длительного хранения пригодны только целые, неповрежденные яблоки. Даже одно с трещиной или червоточиной способно испортить весь ящик. Летние сорта лучше съесть сразу или использовать для компотов и выпечки, тогда как позднеосенние и зимние – "Антоновка", "Ренет Симиренко", "Голден" – хорошо держат форму и вкус в течение месяцев.

Чтобы яблоки хранились дольше, важно соблюсти несколько простых правил. Собирать урожай стоит в сухую погоду, не вытирая естественный восковой налет на кожуре – он служит естественной защитой. Оптимальная температура для хранения – от +2 до +6 градусов. Яблоки лучше раскладывать в один слой, чтобы они не давились друг к другу. Эффективно работает заворачивание каждого плода в бумагу или пересыпание сухими опилками, песком или шелухой лука.

Если соблюдать эти условия, урожай будет оставаться свежим даже в марте. Правильный подход поможет избежать потерь и наслаждаться домашними яблоками не только осенью, но и зимой.

