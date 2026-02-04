Голени в духовке, как на мангале: воспользуйтесь лучшим рецептом

Куриные голени в духовке должны именно запекаться, а не вариться. Особенно аппетитно, когда образуется золотистая и хрустящая корочка. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

  • голени – 2 кг.
  • соль – 1 ч л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • молотый перец – 0,5 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • сок половины лимона
  • майонез – 4 ст.л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • корень имбиря – 30 г

Способ приготовления:

1. Голени хорошо замариновать и оставить минимум на час.

2. Подвесить голени на решетку в духовке. Духовка обязательно должна быть холодной.

3. Когда все голени подвешены, закрыть духовку и разогреть до 200°С.

4. Запекать 40 минут.

5. После этого уменьшить температуру до 130°С и готовить еще 20 минут.

