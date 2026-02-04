Все рецепты
Голени в духовке, как на мангале: воспользуйтесь лучшим рецептом
Куриные голени в духовке должны именно запекаться, а не вариться. Особенно аппетитно, когда образуется золотистая и хрустящая корочка. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления сочных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- голени – 2 кг.
- соль – 1 ч л.
- паприка – 1 ч.л.
- молотый перец – 0,5 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- сок половины лимона
- майонез – 4 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- корень имбиря – 30 г
Способ приготовления:
1. Голени хорошо замариновать и оставить минимум на час.
2. Подвесить голени на решетку в духовке. Духовка обязательно должна быть холодной.
3. Когда все голени подвешены, закрыть духовку и разогреть до 200°С.
4. Запекать 40 минут.
5. После этого уменьшить температуру до 130°С и готовить еще 20 минут.
