Куриные голени в духовке должны именно запекаться, а не вариться. Особенно аппетитно, когда образуется золотистая и хрустящая корочка. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

голени – 2 кг.

соль – 1 ч л.

паприка – 1 ч.л.

молотый перец – 0,5 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

сок половины лимона

майонез – 4 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

корень имбиря – 30 г

Способ приготовления:

1. Голени хорошо замариновать и оставить минимум на час.

2. Подвесить голени на решетку в духовке. Духовка обязательно должна быть холодной.

3. Когда все голени подвешены, закрыть духовку и разогреть до 200°С.

4. Запекать 40 минут.

5. После этого уменьшить температуру до 130°С и готовить еще 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: