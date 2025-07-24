С печенью можно приготовить разнообразные салаты и паштеты. Также из такого продукта получаются очень вкусные оладьи. Мясо в них точно горчить не будет, получится очень мягким и нежным – идеальный вариант бюджетного блюда для всей семьи.

Идея приготовления вкусных оладий из куриной печени опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с морковью до золотистости.

2. Очищенную печень порезать на мелкие кусочки.

3. Добавить сюда лук с морковью, соль, перец, сметану, муку.

4. Хорошо перемешать.

5. Выложить ложкой на сковородку с маслом.

6. Жарить с обеих сторон под крышкой.

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