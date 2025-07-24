Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

С печенью можно приготовить разнообразные салаты и паштеты. Также из такого продукта получаются очень вкусные оладьи. Мясо в них точно горчить не будет, получится очень мягким и нежным – идеальный вариант бюджетного блюда для всей семьи.

Идея приготовления вкусных оладий из куриной печени опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

1. Обжарить лук с морковью до золотистости.

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

2. Очищенную печень порезать на мелкие кусочки.

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

3. Добавить сюда лук с морковью, соль, перец, сметану, муку.

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

4. Хорошо перемешать.

Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени

5. Выложить ложкой на сковородку с маслом.

6. Жарить с обеих сторон под крышкой.

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