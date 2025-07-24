Все рецепты
Горчить не будут: как приготовить очень вкусные и бюджетные оладьи из печени
С печенью можно приготовить разнообразные салаты и паштеты. Также из такого продукта получаются очень вкусные оладьи. Мясо в них точно горчить не будет, получится очень мягким и нежным – идеальный вариант бюджетного блюда для всей семьи.
Идея приготовления вкусных оладий из куриной печени опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с морковью до золотистости.
2. Очищенную печень порезать на мелкие кусочки.
3. Добавить сюда лук с морковью, соль, перец, сметану, муку.
4. Хорошо перемешать.
5. Выложить ложкой на сковородку с маслом.
6. Жарить с обеих сторон под крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: