Наваристый гороховый суп с мясом – замечательное блюдо для ужина. Но такое блюдо требует особой технологии, потому что горох часто получается твердый, а бульон пресный. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы получить действительно вкусный суп, который понравится всем.

Идея приготовления наваристого горохового супа на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

сушеный горох – 250 г

копченые ребра – 200-250 г

масло/масло – для зажарки

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

картофель – 7-8 шт.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох).

2. Поставить на огонь.

3. Когда закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на маленьком огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха.

4. Снять пену и долить воду при необходимости.

5. За это время сделать зажарку. На разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.

6. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель.

7. Варить, помешивая, на маленьком огне до готовности картофеля.

8. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную залень.

9. Проварить 1-2 минуты и выключить.

10. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут.

