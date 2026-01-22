Гороховый суп на копченых ребрах: как правильно готовить, чтобы получилось вкусно
Наваристый гороховый суп с мясом – замечательное блюдо для ужина. Но такое блюдо требует особой технологии, потому что горох часто получается твердый, а бульон пресный. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы получить действительно вкусный суп, который понравится всем.
Идея приготовления наваристого горохового супа на ужин опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- сушеный горох – 250 г
- копченые ребра – 200-250 г
- масло/масло – для зажарки
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 7-8 шт.
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- лавровый лист – 1 шт.
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох).
2. Поставить на огонь.
3. Когда закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на маленьком огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха.
4. Снять пену и долить воду при необходимости.
5. За это время сделать зажарку. На разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.
6. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель.
7. Варить, помешивая, на маленьком огне до готовности картофеля.
8. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную залень.
9. Проварить 1-2 минуты и выключить.
10. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут.
