Для того, чтобы сделать вкусные пирожки, вам даже не придется вымешивать тесто. Можно использовать рисовую бумагу, с которой прекрасно сочетается творог и яйца. Выпекаются изделия всего 25 минут.

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Идея приготовления ленивых пирожков с творогом и зеленью опубликована на странице нутрициолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты для начинки:

творог (5%) – 200 г

яйца – 2 шт.

зеленый лук – 20 г

твердый сыр 30% – 50 г

соль – по вкусу

Ингредиенты для обертки:

рисовая бумага – 8 листов

молоко 2,5% – 50 мл.

кунжут – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и натертый твердый сыр.

2. В отдельной миске взбейте другое яйцо с молоком.

3. Смачивайте лист рисовой бумаги в яично-молочной смеси, пока не станет мягким.

4. Выложите немного начинки на край и сформируйте пирожок.

5. Переложите на противень, застеленный пергаментом, присыпьте кунжутом.

6. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25 минут до золотистой корочки. Можно и в аэрогриле.

7. Дайте немного остыть.

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