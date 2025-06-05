Готовятся быстро и получатся очень сытными: рецепт ленивых пирожков с творогом и зеленью
Для того, чтобы сделать вкусные пирожки, вам даже не придется вымешивать тесто. Можно использовать рисовую бумагу, с которой прекрасно сочетается творог и яйца. Выпекаются изделия всего 25 минут.
Идея приготовления ленивых пирожков с творогом и зеленью опубликована на странице нутрициолога Юлии Шевчук (yulia dietolog) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты для начинки:
- творог (5%) – 200 г
- яйца – 2 шт.
- зеленый лук – 20 г
- твердый сыр 30% – 50 г
- соль – по вкусу
Ингредиенты для обертки:
- рисовая бумага – 8 листов
- молоко 2,5% – 50 мл.
- кунжут – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и натертый твердый сыр.
2. В отдельной миске взбейте другое яйцо с молоком.
3. Смачивайте лист рисовой бумаги в яично-молочной смеси, пока не станет мягким.
4. Выложите немного начинки на край и сформируйте пирожок.
5. Переложите на противень, застеленный пергаментом, присыпьте кунжутом.
6. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25 минут до золотистой корочки. Можно и в аэрогриле.
7. Дайте немного остыть.
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