Греческий салат – одно из самых популярных блюд средиземноморской кухни, которое легко приготовить дома. Однако не всегда он получается таким, как в ресторане – сочным, ароматным и сбалансированным. Секрет кроется не только в свежих овощах, но и в правильной заправке. Именно она сочетает все ингредиенты и подчеркивает их вкус.

Идея приготовления домашнего греческого салата с легкой заправкой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 3 шт. крупные

помидоры черри – 8 шт. (или 2 большие)

перец болгарский – 1 шт.

лук красный – 1/2 шт.

сыр фета – 120-150 г

маслины без косточки – 10-15 шт.

орегано – 1 ч.л.

Ингредиенты для заправки:

лимонный сок — 1 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

соль – 1 ч.л.

оливковое масло – 3-4 ст.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощи. Огурцы нарежьте полукольцами, помидоры – на несколько частей, перец – кубиками, а лук – тонкими полукольцами. Сыр фета осторожно нарежьте кубиками, чтобы он не крошился.

2. Отдельно приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и черный перец.

3. Далее смешайте огурцы, помидоры и перец с заправкой.

4. Переложите в тарелку для подачи, сверху добавьте лук, фету и маслины.

5. В завершение посыпьте салат орегано – именно эта специя добавляет характерного аромата.

