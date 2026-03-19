Греческий салат, как в ресторанах: чем заправлять вкуснее всего
Греческий салат – одно из самых популярных блюд средиземноморской кухни, которое легко приготовить дома. Однако не всегда он получается таким, как в ресторане – сочным, ароматным и сбалансированным. Секрет кроется не только в свежих овощах, но и в правильной заправке. Именно она сочетает все ингредиенты и подчеркивает их вкус.
Идея приготовления домашнего греческого салата с легкой заправкой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 3 шт. крупные
- помидоры черри – 8 шт. (или 2 большие)
- перец болгарский – 1 шт.
- лук красный – 1/2 шт.
- сыр фета – 120-150 г
- маслины без косточки – 10-15 шт.
- орегано – 1 ч.л.
Ингредиенты для заправки:
- лимонный сок — 1 ст. л.
- чеснок — 3 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте овощи. Огурцы нарежьте полукольцами, помидоры – на несколько частей, перец – кубиками, а лук – тонкими полукольцами. Сыр фета осторожно нарежьте кубиками, чтобы он не крошился.
2. Отдельно приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и черный перец.
3. Далее смешайте огурцы, помидоры и перец с заправкой.
4. Переложите в тарелку для подачи, сверху добавьте лук, фету и маслины.
5. В завершение посыпьте салат орегано – именно эта специя добавляет характерного аромата.
