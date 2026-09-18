Грибной суп со сливками и плавленым сыром: простой домашний рецепт

Грибной суп со сливками и сыром отлично подходит для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-то простое, но не банальное. Шампиньоны обжаривают с луком, а затем добавляют в овощной бульон вместе со сливками. Плавленый сыр делает суп более густым и придает ему нежный сливочный вкус. В завершение достаточно добавить немного зелени и дать блюду настояться.

Идея приготовления домашнего грибного супа со сливками и сыром опубликована на странице ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 2 л

сливки – 100–200 мл

плавленые сырки – 3 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

смесь 10 овощей – по вкусу

зелень – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками.

2. Переложите её в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте на огонь. Варите до полуготовности, чтобы морковь успела размякнуть.

3. Тем временем подготовьте грибы и лук. Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте небольшими кусочками. Лук также мелко нарежьте.

4. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, добавьте лук и грибы и обжаривайте до появления легкой золотистой корочки. По желанию шампиньоны можно заменить другими грибами.

5. Когда грибы с луком подрумянятся, добавьте к ним сливки, соль и черный перец. Если хотите, чтобы в супе вкус грибов оставался более выраженным, достаточно 100 мл сливок. Для более насыщенного сливочного вкуса их количество можно увеличить до 200 мл.

6. Доведите сливочно-грибную смесь до кипения, после чего переложите её в кастрюлю с морковью. Перемешайте и снова доведите суп до кипения.

7. Плавленые сырки натрите на крупной терке. Добавляйте их в горячий суп постепенно, постоянно помешивая. Варите несколько минут, пока сыр полностью не растворится, а бульон не станет однородным и более густым.

8. В конце добавьте приправу, при необходимости еще немного соли и перца. Зелень мелко нарежьте и положите в кастрюлю. Накройте суп крышкой и оставьте примерно на 30 минут. За это время вкус блюда станет более насыщенным.

9. Готовый грибной суп со сливками и плавленым сыром подавайте горячим. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью или небольшим количеством обжаренных шампиньонов.

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