Грибной суп со сливками и плавленым сыром: простой домашний рецепт
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Грибной суп со сливками и сыром отлично подходит для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-то простое, но не банальное. Шампиньоны обжаривают с луком, а затем добавляют в овощной бульон вместе со сливками. Плавленый сыр делает суп более густым и придает ему нежный сливочный вкус. В завершение достаточно добавить немного зелени и дать блюду настояться.
Идея приготовления домашнего грибного супа со сливками и сыром опубликована на странице ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 2 л
- сливки – 100–200 мл
- плавленые сырки – 3 шт.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- смесь 10 овощей – по вкусу
- зелень – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить овощи. Морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками.
2. Переложите её в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте на огонь. Варите до полуготовности, чтобы морковь успела размякнуть.
3. Тем временем подготовьте грибы и лук. Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте небольшими кусочками. Лук также мелко нарежьте.
4. На сковороде разогрейте небольшое количество масла, добавьте лук и грибы и обжаривайте до появления легкой золотистой корочки. По желанию шампиньоны можно заменить другими грибами.
5. Когда грибы с луком подрумянятся, добавьте к ним сливки, соль и черный перец. Если хотите, чтобы в супе вкус грибов оставался более выраженным, достаточно 100 мл сливок. Для более насыщенного сливочного вкуса их количество можно увеличить до 200 мл.
6. Доведите сливочно-грибную смесь до кипения, после чего переложите её в кастрюлю с морковью. Перемешайте и снова доведите суп до кипения.
7. Плавленые сырки натрите на крупной терке. Добавляйте их в горячий суп постепенно, постоянно помешивая. Варите несколько минут, пока сыр полностью не растворится, а бульон не станет однородным и более густым.
8. В конце добавьте приправу, при необходимости еще немного соли и перца. Зелень мелко нарежьте и положите в кастрюлю. Накройте суп крышкой и оставьте примерно на 30 минут. За это время вкус блюда станет более насыщенным.
9. Готовый грибной суп со сливками и плавленым сыром подавайте горячим. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью или небольшим количеством обжаренных шампиньонов.
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