Осенью любая выпечка превращается в настоящую магию. Хозяйке добавляют ароматные специи, сезонные фрукты, а также свою заботу и тепло, чтобы создать дома чувство невероятного уюта.

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Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления грушевого пирога с пряностями. Он не только красив, но и имеет оригинальный вкус с осенними нотками.

Ингредиенты для груш в вине

Груши – 10-11 шт

Красная н\с вино – 750 мл

Сахар – 100 гр

Корица

Гвоздика

Бадьян

Кардомон

Ингредиенты для бисквита

Сливочное масло мягкое – 200 гр

Сахарная пудра – 200 гр

Яйца – 4 шт

Мука – 250 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Способ приготовления

1. Груши очищаем от кожуры, оставляя хвостик.

2. Выкладываем груши в кастрюлю хвостиками вверх и присыпаем сахаром и добавляем вино и специи.

3. Варим на среднем огне в течение 25-30 минут.

4. Достаем груши из кастрюли, а винный сыром провариваем еще 15 минут.

5. Готовим бисквит. Сливочное масло взбиваем венчиком до состояния помады.

6. Добавляем сахарную пудру и перемешиваем.

7. Добавляем яйца. Перемешиваем.

8. К яичной массе добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем.

9. Форму диаметром 26 см смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой.

10. Тесто перекладываем в форму и разравниваем.

11. Выкладываем груши на тесто немного подкручивая их.

12. Хвостики груши обертываем фольгой.

13. Выпекаем при 165 градусах в течение 30-35 минут.

14. Вынимаем пирог из духовки, освобождаем хвостики от фольги.

15. Пропитываем пирог горячим винным сиропом.

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