Грушевый пирог с пряностями: красивая и оригинальная осенняя выпечка к чаю
Осенью любая выпечка превращается в настоящую магию. Хозяйке добавляют ароматные специи, сезонные фрукты, а также свою заботу и тепло, чтобы создать дома чувство невероятного уюта.
Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления грушевого пирога с пряностями. Он не только красив, но и имеет оригинальный вкус с осенними нотками.
Ингредиенты для груш в вине
- Груши – 10-11 шт
- Красная н\с вино – 750 мл
- Сахар – 100 гр
- Корица
- Гвоздика
- Бадьян
- Кардомон
Ингредиенты для бисквита
- Сливочное масло мягкое – 200 гр
- Сахарная пудра – 200 гр
- Яйца – 4 шт
- Мука – 250 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
Способ приготовления
1. Груши очищаем от кожуры, оставляя хвостик.
2. Выкладываем груши в кастрюлю хвостиками вверх и присыпаем сахаром и добавляем вино и специи.
3. Варим на среднем огне в течение 25-30 минут.
4. Достаем груши из кастрюли, а винный сыром провариваем еще 15 минут.
5. Готовим бисквит. Сливочное масло взбиваем венчиком до состояния помады.
6. Добавляем сахарную пудру и перемешиваем.
7. Добавляем яйца. Перемешиваем.
8. К яичной массе добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем.
9. Форму диаметром 26 см смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой.
10. Тесто перекладываем в форму и разравниваем.
11. Выкладываем груши на тесто немного подкручивая их.
12. Хвостики груши обертываем фольгой.
13. Выпекаем при 165 градусах в течение 30-35 минут.
14. Вынимаем пирог из духовки, освобождаем хвостики от фольги.
15. Пропитываем пирог горячим винным сиропом.
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