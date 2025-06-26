Идеальное малиновое варенье густой консистенции и с насыщенным вкусом можно приготовить просто на сковородке. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Заготовка прекрасно хранится и порадует вас своим вкусом в холодное время.

Идея приготовления густого малинового варенья на сковородке опубликована на кулинарной странице kate.nora.blog в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

малина – 1 кг.

сахар – 1 кг.

лимонный сок (можно без него) – 40 мл.

Способ приготовления:

1. Высыпать малину на сухую сковородку с толстым дном (можно взять чугунную).

2. Довести до кипения на среднем огне.

3. Всыпать сахар.

4. Продолжить варить, помещая, до полного растворения сахара.

5. Кипятить еще 5 минут.

6. Добавить лимонный сок и варить 5 минут на небольшом огне.

7. Снять пенку и разлить горячим по стерилизованным банкам.

8. Закрутить крышками.

9. Перевернуть вверх дном и укутать.

10. Варенье получается густым и очень ароматным.

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