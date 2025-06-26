Густое малиновое варенье на сковородке: готовится 15 минут
Идеальное малиновое варенье густой консистенции и с насыщенным вкусом можно приготовить просто на сковородке. Для этого вам понадобится максимум 15 минут. Заготовка прекрасно хранится и порадует вас своим вкусом в холодное время.
Идея приготовления густого малинового варенья на сковородке опубликована на кулинарной странице kate.nora.blog в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- малина – 1 кг.
- сахар – 1 кг.
- лимонный сок (можно без него) – 40 мл.
Способ приготовления:
1. Высыпать малину на сухую сковородку с толстым дном (можно взять чугунную).
2. Довести до кипения на среднем огне.
3. Всыпать сахар.
4. Продолжить варить, помещая, до полного растворения сахара.
5. Кипятить еще 5 минут.
6. Добавить лимонный сок и варить 5 минут на небольшом огне.
7. Снять пенку и разлить горячим по стерилизованным банкам.
8. Закрутить крышками.
9. Перевернуть вверх дном и укутать.
10. Варенье получается густым и очень ароматным.
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