Густое сливовое варенье на зиму: как приготовить в домашних условиях
Сливовое варенье – одна из самых любимых заготовок для холодного времени года. Оно имеет насыщенный вкус, приятный аромат и прекрасно сочетается как с чаем, так и с различными десертами. Такой домашний рецепт особенно ценят за густую консистенцию, которая напоминает мармелад, и простоту приготовления. Варенье сохраняет свежесть слив и становится отличной альтернативой магазинным сладостям.
Рецептом густого сливового варенья на зиму поделилась фудблогер katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- сливы без косточек – 1 кг (лучше выбирать спелые и мясистые плоды);
- сахар – 1 кг (около 4 стаканов);
- корица – щепотка (по желанию).
Способ приготовления:
1. Помойте плоды, удалите косточки и проварите мякоть примерно 20 минут, пока она не размягчится.
2. Горячие сливы пропустите через сито, чтобы избавиться от кожуры и получить однородное пюре.
3. Верните пюре в кастрюлю, всыпьте стакан сахара, перемешайте и доведите до кипения.
4. Затем добавьте еще один стакан сахара, снова доведите до кипения.
5. Повторяйте этот процесс, пока весь сахар не растворится.
6. Вместе с последней порцией сахара можно добавить щепотку корицы для более глубокого вкуса.
8. Готовое горячее варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте до полного остывания.
