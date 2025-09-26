Сливовое варенье – одна из самых любимых заготовок для холодного времени года. Оно имеет насыщенный вкус, приятный аромат и прекрасно сочетается как с чаем, так и с различными десертами. Такой домашний рецепт особенно ценят за густую консистенцию, которая напоминает мармелад, и простоту приготовления. Варенье сохраняет свежесть слив и становится отличной альтернативой магазинным сладостям.

Ингредиенты:

сливы без косточек – 1 кг (лучше выбирать спелые и мясистые плоды);

сахар – 1 кг (около 4 стаканов);

корица – щепотка (по желанию).

Способ приготовления:

1. Помойте плоды, удалите косточки и проварите мякоть примерно 20 минут, пока она не размягчится.

2. Горячие сливы пропустите через сито, чтобы избавиться от кожуры и получить однородное пюре.

3. Верните пюре в кастрюлю, всыпьте стакан сахара, перемешайте и доведите до кипения.

4. Затем добавьте еще один стакан сахара, снова доведите до кипения.

5. Повторяйте этот процесс, пока весь сахар не растворится.

6. Вместе с последней порцией сахара можно добавить щепотку корицы для более глубокого вкуса.

8. Готовое горячее варенье разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте до полного остывания.

