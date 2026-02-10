Хачапури без духовки: делимся самым простым рецептом на сковородке
Хачапури можно очень легко пожарить на сковородке. Без духовки это будет значительно быстрее и проще. Сделайте простое тесто, которое прекрасно прожаривается и сочетается с тягучим сыром – вы справитесь за считаные минуты.
Идея приготовления хачапури без духовки опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- сметана 15 % – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 450 г
- сыр моцарелла – 300 г
- сыр сулугуни – 350 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Сметану комнатной температуры выложить в миску.
2. Добавить соль, сахар и соду, тщательно перемешать – сметана вступает в реакцию и становится более рыхлой.
3. Постепенно ввести муку, подсыпая ее частями.
4. Замешать мягкое, эластичное тесто – оно не должно липнуть к рукам.
5. Готовое тесто сформировать в шарик и разделить на 4 равные части.
6. Моцареллу и сулугуни натереть на крупную терку.
7. Смешать, разделить сырную массу на 4 части и сформировать из каждой шарик.
8. Каждый кусочек теста раскатать, выложить внутрь сырный шарик и тщательно защипать края, чтобы не оставалось отверстий.
9. Сформировать шарик и осторожно раскатать его скалкой в хачапури.
10. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде на огне ниже среднего.
11. Готовить под крышкой, переворачивая 2-3 раза до румяной корочки с обеих сторон.
12. Готовые хачапури сразу смазать сливочным маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: