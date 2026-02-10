Хачапури можно очень легко пожарить на сковородке. Без духовки это будет значительно быстрее и проще. Сделайте простое тесто, которое прекрасно прожаривается и сочетается с тягучим сыром – вы справитесь за считаные минуты.

Идея приготовления хачапури без духовки опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

сметана 15 % – 400 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

мука – 450 г

сыр моцарелла – 300 г

сыр сулугуни – 350 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Сметану комнатной температуры выложить в миску.

2. Добавить соль, сахар и соду, тщательно перемешать – сметана вступает в реакцию и становится более рыхлой.

3. Постепенно ввести муку, подсыпая ее частями.

4. Замешать мягкое, эластичное тесто – оно не должно липнуть к рукам.

5. Готовое тесто сформировать в шарик и разделить на 4 равные части.

6. Моцареллу и сулугуни натереть на крупную терку.

7. Смешать, разделить сырную массу на 4 части и сформировать из каждой шарик.

8. Каждый кусочек теста раскатать, выложить внутрь сырный шарик и тщательно защипать края, чтобы не оставалось отверстий.

9. Сформировать шарик и осторожно раскатать его скалкой в хачапури.

10. Жарить на хорошо разогретой сухой сковороде на огне ниже среднего.

11. Готовить под крышкой, переворачивая 2-3 раза до румяной корочки с обеих сторон.

12. Готовые хачапури сразу смазать сливочным маслом.

