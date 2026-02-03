Для того, чтобы не заморачиваться с вымешиванием теста, хачапури можно приготовить из лаваша. Внутрь добавьте вкусную сырную начинку. Блюдо получится очень вкусное и сытное.

Идея приготовления хачапури с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт. (круглые)

творог – 185 г

яйца – 1 шт.

брынза – 40 г

сулугуни – 50 г + 50 г (сверху натереть)

соль

зелень

мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш разрезать пополам.

2. К творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку.

3. Хорошо все перемешать.

4. На половинку лаваша выложить сырную начинку.

5. Завернуть в треугольник.

6. Выложить все треугольники в круг, сверху посыпать сыром.

7. Поставить в духовку на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: