Хачапури из лаваша: делимся ленивым рецептом
Для того, чтобы не заморачиваться с вымешиванием теста, хачапури можно приготовить из лаваша. Внутрь добавьте вкусную сырную начинку. Блюдо получится очень вкусное и сытное.
Идея приготовления хачапури с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт. (круглые)
- творог – 185 г
- яйца – 1 шт.
- брынза – 40 г
- сулугуни – 50 г + 50 г (сверху натереть)
- соль
- зелень
- мука – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лаваш разрезать пополам.
2. К творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку.
3. Хорошо все перемешать.
4. На половинку лаваша выложить сырную начинку.
5. Завернуть в треугольник.
6. Выложить все треугольники в круг, сверху посыпать сыром.
7. Поставить в духовку на 15 минут.
