Хачапури из лаваша: делимся ленивым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Для того, чтобы не заморачиваться с вымешиванием теста, хачапури можно приготовить из лаваша. Внутрь добавьте вкусную сырную начинку. Блюдо получится очень вкусное и сытное.

Идея приготовления хачапури с сыром из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт. (круглые)
  • творог – 185 г
  • яйца – 1 шт.
  • брынза – 40 г
  • сулугуни – 50 г + 50 г (сверху натереть)
  • соль
  • зелень
  • мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш разрезать пополам.

2. К творогу добавить яйцо, брынзу, сулугуни, зелень, соль и муку.

3. Хорошо все перемешать.

4. На половинку лаваша выложить сырную начинку.

5. Завернуть в треугольник.

6. Выложить все треугольники в круг, сверху посыпать сыром.

7. Поставить в духовку на 15 минут.

