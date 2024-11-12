Хачапури по-аджарски: как правильно приготовить в домашних условиях
Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Еще стоит отметить, что хачапури можно готовить с сыром и яйцом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и очень удачных хачапури по-аджарски, с сыром и яйцом.
Ингредиенты:
- мука 300 г
- молоко 80 мл
- вода 80 мл
- сухие дрожжи 1-1,5 ч.л.
- сахар 1 ч.л.
- соль 1 ч.л.
- масло 20 мл
Для начинки:
- Имеретинский сыр 200-250г
- Сулугуни 300 г
- Мука 1 ст.л.
- Сливки или молоко 2 ст.л.
- Яичные желтки 2 шт
- Сливочное масло по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте дрожжи с водой, добавьте молоко, всыпьте муку, сахар, соль и масло. Замесите тесто, положите его в миску, накройте полотенцем.
2. Натрите сыр, добавьте муку, сливки, желток и перемешайте.
3. Сформируйте хачапури, выложите во внутрь начинку, выпекайте до готовности.
После сделайте углубление, выложите желток, и отправьте в духовку еще на несколько минут!
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