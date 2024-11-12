Хачапури по-аджарски: как правильно приготовить в домашних условиях

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Еще стоит отметить, что хачапури можно готовить с сыром и яйцом.

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и очень удачных хачапури по-аджарски, с сыром и яйцом.

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • мука 300 г
  • молоко 80 мл
  • вода 80 мл
  • сухие дрожжи 1-1,5 ч.л.
  • сахар 1 ч.л.
  • соль 1 ч.л.
  • масло 20 мл

Для начинки:

  • Имеретинский сыр 200-250г
  • Сулугуни 300 г
  • Мука 1 ст.л.
  • Сливки или молоко 2 ст.л.
  • Яичные желтки 2 шт
  • Сливочное масло по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте дрожжи с водой, добавьте молоко, всыпьте муку, сахар, соль и масло. Замесите тесто, положите его в миску, накройте полотенцем.

Готовое тесто

2. Натрите сыр, добавьте муку, сливки, желток и перемешайте.

Сырная начинка

3. Сформируйте хачапури, выложите во внутрь начинку, выпекайте до готовности.

Приготовление хачапури

После сделайте углубление, выложите желток, и отправьте в духовку еще на несколько минут!

Сколько готовить хачапури

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