Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Еще стоит отметить, что хачапури можно готовить с сыром и яйцом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких и очень удачных хачапури по-аджарски, с сыром и яйцом.

Ингредиенты:

мука 300 г

молоко 80 мл

вода 80 мл

сухие дрожжи 1-1,5 ч.л.

сахар 1 ч.л.

соль 1 ч.л.

масло 20 мл

Для начинки:

Имеретинский сыр 200-250г

Сулугуни 300 г

Мука 1 ст.л.

Сливки или молоко 2 ст.л.

Яичные желтки 2 шт

Сливочное масло по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте дрожжи с водой, добавьте молоко, всыпьте муку, сахар, соль и масло. Замесите тесто, положите его в миску, накройте полотенцем.

2. Натрите сыр, добавьте муку, сливки, желток и перемешайте.

3. Сформируйте хачапури, выложите во внутрь начинку, выпекайте до готовности.

После сделайте углубление, выложите желток, и отправьте в духовку еще на несколько минут!

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