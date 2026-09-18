Хачапури по-аджарски: приготовьте очень простое творожное тесто

Хачапури по-аджарски можно приготовить несколько проще, чем классический вариант из дрожжевого теста. В этом рецепте в качестве основы используется творог, который смешивают с мукой и яйцом. Внутрь лодочек добавляют творог, а сверху выкладывают желток. В результате получается румяная закуска с нежной творожной начинкой.

Идея приготовления хачапури по-аджарски из творожного теста опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 250 г

яйца – 2 шт.

мука – 80 г

твёрдый сыр – 100 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите творог в глубокую миску. Добавьте один яичный белок, соль и муку. Всыпьте разрыхлитель и хорошо перемешайте все ингредиенты. Должно получиться мягкое творожное тесто, из которого можно формировать изделия руками.

2. Готовое тесто разделите на две части. Из каждой сформируйте продолговатую основу в форме лодочки, оставляя внутри углубление для начинки. Чтобы заготовки лучше пропеклись, сделайте в тесте несколько неглубоких проколов вилкой.

3. Переложите сырные лодочки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. За это время тесто должно подрумяниться и хорошо держать форму.

4. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Достаньте заготовки из духовки и распределите натёртый сыр в углублениях каждой лодочки. Снова поставьте хачапури в духовку примерно на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

5. После этого достаньте хачапури и аккуратно выложите в центр каждого по одному яичному желтку. Верните изделия в духовку еще примерно на 1 минуту. Если хотите, чтобы желток был более плотным, время запекания можно немного увеличить.

6. Готовые хачапури по-аджарски подавайте сразу после приготовления. Сыр внутри должен оставаться расплавленным, а желток можно запечь до желаемой консистенции.

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