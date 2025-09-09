Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола для тех, кто любит грузинскую кухню. Готовить их можно с сыром, а если хочется более сытный вариант блюда, добавьте мясной фарш.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных мясных хачапури с сырными бортиками и мясным фаршем.

Тесто на 6 шт.:

мука – 750-780 г

теплое молоко – 500 мл

свежие дрожжи – 25 г

сахар – 25 г

соль – 9 г

масло – 30 мл

масло сливочное – 75 г

Начинка:

большая луковица – 2 шт.

крупный томат – 2-3 шт.

болгарский перец – 1 шт.

говядина – 600 г

соль, перец

специи от хмели-сунели до ваших любимых

масло

сыр сулугуни – 400 г (в бортики)

сыр чеддер 200 г (на хачапури)

Для смазывания:

желтки – 2 шт.

молоко – 50 мл

зелень/салат по желанию, кинза и красный лук

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавляю сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Затем добавьте муку, соль, масло. Замесите приятное мягкое тесто. Сначала оно может немного липнуть к рукам – смажьте их маслом. Отставьте подходить на 45 минут, накрыв полотенцем.

2. Начинка: нарежьте лук, томаты, перец. Сначала обжарьте лук, затем добавьте фарш, обжарьте и добавьте томаты (можно использовать в собственном соку), далее – болгарский перец. Тушите 10-15 минут. Добавьте соль, черный и душистый перец, сушеный чеснок и любимые специи. Хотите грузинский аромат – берите хмели-сунели. Хотите более восточный – тмин, молотый кориандр, копченую паприку, перец чили, фенхель.

3. Готовое тесто разделите на 6 частей, сформируйте тоненько "лодочки". На края выложите тертый сыр и хорошо заверните в бортики.

4. В середину выложите начинку, сверху еще немного тертого сыра. Выпекайте в духовке с конвекцией при температуре 200C примерно 20 минут.

Вкусно будет, если сверху добавить кинзу с красным луком, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом!

