Хачапури с мясным фаршем и двумя видами сыра: рецепт самой вкусной закуски для праздничного стола
Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола для тех, кто любит грузинскую кухню. Готовить их можно с сыром, а если хочется более сытный вариант блюда, добавьте мясной фарш.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных мясных хачапури с сырными бортиками и мясным фаршем.
Тесто на 6 шт.:
- мука – 750-780 г
- теплое молоко – 500 мл
- свежие дрожжи – 25 г
- сахар – 25 г
- соль – 9 г
- масло – 30 мл
- масло сливочное – 75 г
Начинка:
- большая луковица – 2 шт.
- крупный томат – 2-3 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- говядина – 600 г
- соль, перец
- специи от хмели-сунели до ваших любимых
- масло
- сыр сулугуни – 400 г (в бортики)
- сыр чеддер 200 г (на хачапури)
Для смазывания:
- желтки – 2 шт.
- молоко – 50 мл
- зелень/салат по желанию, кинза и красный лук
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавляю сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Затем добавьте муку, соль, масло. Замесите приятное мягкое тесто. Сначала оно может немного липнуть к рукам – смажьте их маслом. Отставьте подходить на 45 минут, накрыв полотенцем.
2. Начинка: нарежьте лук, томаты, перец. Сначала обжарьте лук, затем добавьте фарш, обжарьте и добавьте томаты (можно использовать в собственном соку), далее – болгарский перец. Тушите 10-15 минут. Добавьте соль, черный и душистый перец, сушеный чеснок и любимые специи. Хотите грузинский аромат – берите хмели-сунели. Хотите более восточный – тмин, молотый кориандр, копченую паприку, перец чили, фенхель.
3. Готовое тесто разделите на 6 частей, сформируйте тоненько "лодочки". На края выложите тертый сыр и хорошо заверните в бортики.
4. В середину выложите начинку, сверху еще немного тертого сыра. Выпекайте в духовке с конвекцией при температуре 200C примерно 20 минут.
Вкусно будет, если сверху добавить кинзу с красным луком, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом!
