Хачапури с мясным фаршем и двумя видами сыра: рецепт самой вкусной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
732
Рецепт блюда

Хачапури – лучшее блюдо для праздничного стола для тех, кто любит грузинскую кухню. Готовить их можно с сыром, а если хочется более сытный вариант блюда, добавьте мясной фарш.

Видео дня
Хачапури с мясным фаршем

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных мясных хачапури с сырными бортиками и мясным фаршем.

Тесто на 6 шт.:

  • мука – 750-780 г
  • теплое молоко – 500 мл
  • свежие дрожжи – 25 г
  • сахар – 25 г
  • соль – 9 г
  • масло – 30 мл
  • масло сливочное – 75 г

Начинка:

  • большая луковица – 2 шт.
  • крупный томат – 2-3 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • говядина – 600 г
  • соль, перец
  • специи от хмели-сунели до ваших любимых
  • масло
  • сыр сулугуни – 400 г (в бортики)
  • сыр чеддер 200 г (на хачапури)

Для смазывания:

  • желтки – 2 шт.
  • молоко – 50 мл
  • зелень/салат по желанию, кинза и красный лук

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавляю сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Затем добавьте муку, соль, масло. Замесите приятное мягкое тесто. Сначала оно может немного липнуть к рукам – смажьте их маслом. Отставьте подходить на 45 минут, накрыв полотенцем.

Тесто для блюда

2. Начинка: нарежьте лук, томаты, перец. Сначала обжарьте лук, затем добавьте фарш, обжарьте и добавьте томаты (можно использовать в собственном соку), далее – болгарский перец. Тушите 10-15 минут. Добавьте соль, черный и душистый перец, сушеный чеснок и любимые специи. Хотите грузинский аромат – берите хмели-сунели. Хотите более восточный – тмин, молотый кориандр, копченую паприку, перец чили, фенхель.

Мясная начинка

3. Готовое тесто разделите на 6 частей, сформируйте тоненько "лодочки". На края выложите тертый сыр и хорошо заверните в бортики.

Сыр для блюда

4. В середину выложите начинку, сверху еще немного тертого сыра. Выпекайте в духовке с конвекцией при температуре 200C примерно 20 минут.

Сколько выпекать хачапури

Вкусно будет, если сверху добавить кинзу с красным луком, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом!

Готовые хачапури

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты