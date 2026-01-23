Настоящее хачапури с сыром очень легко приготовить в домашних условиях. Выпечка получится действительно удачной, если вы правильно замешаете дрожжевое тесто, чтобы оно получилось воздушным, эластичным и золотистым уже после духовки.

Идея приготовления домашнего хачапури с сыром в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

200 мл теплой воды

25 г прессованных дрожжей

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

3 ст.л. растительного масла

2 яйца (в тесто)

450 г пшеничной муки

Ингредиенты для начинки:

творог

моцарелла

сулугуни

Дополнительные ингредиенты:

1 яйцо – для смазывания

желток – после выпекания

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить прессованные дрожжи, добавить сахар и соль. Хорошо перемешать до полного растворения.

2. Добавить яйца и масло, снова перемешать.

3. Муку ввести в два этапа и замесить мягкое, эластичное тесто.

4. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на час – оно должно хорошо подойти.

5. Тем временем приготовить начинку: смешать творог, натертую моцареллу и сулугуни до однородной массы.

6. Подошедшее тесто разделить на порции, сформировать лепешки, выложить сырную начинку и защипать края, формируя хачапури (на такое количество теста получается 9 хачапури, вес теста для одной штуки 120 г.).

7. Выложить хачапури на противень, застеленный пергаментом, смазать сверху взбитым яйцом.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяной корочки.

9. Сразу после выпекания сделать углубление в центре и добавляем желток – он нежно дойдет от тепла хачапури.

