Хачапури с сыром в духовке: как приготовить удачное дрожжевое тесто
Настоящее хачапури с сыром очень легко приготовить в домашних условиях. Выпечка получится действительно удачной, если вы правильно замешаете дрожжевое тесто, чтобы оно получилось воздушным, эластичным и золотистым уже после духовки.
Идея приготовления домашнего хачапури с сыром в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 25 г прессованных дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 3 ст.л. растительного масла
- 2 яйца (в тесто)
- 450 г пшеничной муки
Ингредиенты для начинки:
- творог
- моцарелла
- сулугуни
Дополнительные ингредиенты:
- 1 яйцо – для смазывания
- желток – после выпекания
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить прессованные дрожжи, добавить сахар и соль. Хорошо перемешать до полного растворения.
2. Добавить яйца и масло, снова перемешать.
3. Муку ввести в два этапа и замесить мягкое, эластичное тесто.
4. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на час – оно должно хорошо подойти.
5. Тем временем приготовить начинку: смешать творог, натертую моцареллу и сулугуни до однородной массы.
6. Подошедшее тесто разделить на порции, сформировать лепешки, выложить сырную начинку и защипать края, формируя хачапури (на такое количество теста получается 9 хачапури, вес теста для одной штуки 120 г.).
7. Выложить хачапури на противень, застеленный пергаментом, смазать сверху взбитым яйцом.
8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до румяной корочки.
9. Сразу после выпекания сделать углубление в центре и добавляем желток – он нежно дойдет от тепла хачапури.
