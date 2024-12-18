Ханука – это один из важнейших иудейских праздников, продолжающийся в течение недели. Во время него принято зажигать свечи в специальной ханукии, ежедневно добавляя по одной до завершению праздника. Также в эти дни принято готовить самые вкусные и изысканные блюда.

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О том, какие именно блюда следует подавать на стол во время праздника Хануки, рассказывает FoodOboz. Они настолько интересны, что их следует попытаться приготовить даже на каждый день.

Картофельные латкесы

Это блюдо чем-то напоминает деруны и также готовится из картофеля. Для жарки используют большое количество растительного масла и подают со сметаной или яблочным муссом.

Суфганиот или тыквенные пончики

Это одна из разновидностей ханукальных блюд на праздничном столе может стать великолепной идеей для завтрака на каждый день. Они обладают ярко выраженным тыквенным вкусом и точно понравятся всем.

Суфганиот с вареньем

Праздник Хануки знаменует победу света над тьмой, поскольку когда-то однодневный запас масла выставил на освещение храма в течение восьми дней. Именно поэтому на праздник принято подавать блюда, которые готовятся с большим количеством растительного масла. Пончики с начинкой из любимого варенья – именно такое блюдо.

Бараньи голени с ароматными травами

Бараньи голени, тушеные на медленном огне в течение длительного времени – традиционное блюдо для ханукального стола. Во время приготовления мясо тушат в собственном соку с добавлением томатов, чеснока и розмарина. А для безупречного вкуса добавляют красное вино.

Говяжья грудинка в пиве

Это блюдо имеет два этапа приготовления. На первом мясо сначала обжаривается на сковороде, после чего запекается в духовке. Второй этап – когда грудинка остынет, ее следует отправить на ночь в холодильник. После этого еще раз запечь в духовом шкафу.

Коктейль на основе водки

Этот напиток готовится на водочной основе и имеет ярко выраженный вкус имбиря. Также в его состав входит корица, мускатный орех, гвоздика и цитрусовые. Коктейль принято употреблять за обедом на протяжении всего праздника Хануки.

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