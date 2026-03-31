Хек к гречке: как вкусно приготовить рыбу на обед: как приготовить рыбу на обед
Жареный хек – любимое блюдо во многих семьях. Такую рыбу можно подать с любым гарниром на обед. Самое вкусное – с картофельным пюре или гречкой.
Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогер ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- хек
- 2 ст.л. американской горчицы
- 2 ст.л. соуса терияки
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- соль
- мука для панировки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хек помыть, почистить.
2. Нарезать на порционные кусочки.
3. Для маринада смешать американскую горчицу, соус терияки, горчицу в зернах и немного соли.
4. Равномерно смазать этим соусом кусочки рыбы и оставить примерно на 20 минут.
5. После этого обвалять рыбу в муке.
6. Обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до румяной корочки.
