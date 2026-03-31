Жареный хек – любимое блюдо во многих семьях. Такую рыбу можно подать с любым гарниром на обед. Самое вкусное – с картофельным пюре или гречкой.

Как вкусно приготовить хек на обед рассказала фудблогер ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

хек

2 ст.л. американской горчицы

2 ст.л. соуса терияки

1 ч.л. горчицы в зернах

соль

мука для панировки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хек помыть, почистить.

2. Нарезать на порционные кусочки.

3. Для маринада смешать американскую горчицу, соус терияки, горчицу в зернах и немного соли.

4. Равномерно смазать этим соусом кусочки рыбы и оставить примерно на 20 минут.

5. После этого обвалять рыбу в муке.

6. Обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до румяной корочки.

