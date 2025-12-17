Хек – очень бюджетная, но при этом вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, тушить, жарить, варить, готовить на гриле и в духовке. Еще очень вкусно будет просто запечь рыбу в фольге или на луковой "подушке" и использовать для приготовления салатов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека по-царски с сыром, луком и грибами.

Ингредиенты:

2 хека

600 шампиньонов

1 лук

сыр твердый 200 г

майонез

Способ приготовления:

1. Рыбу отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем рыбку очищаем от костей и кожи.

2. Шампиньоны обжариваем с луком, в конце приготовления солим, перчим по вкусу.

3. На миске делаем сетку из майонеза и перекладываем все слоями.

