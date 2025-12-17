Все рецепты
Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется
Хек – очень бюджетная, но при этом вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, тушить, жарить, варить, готовить на гриле и в духовке. Еще очень вкусно будет просто запечь рыбу в фольге или на луковой "подушке" и использовать для приготовления салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека по-царски с сыром, луком и грибами.
Ингредиенты:
- 2 хека
- 600 шампиньонов
- 1 лук
- сыр твердый 200 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Рыбу отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем рыбку очищаем от костей и кожи.
2. Шампиньоны обжариваем с луком, в конце приготовления солим, перчим по вкусу.
3. На миске делаем сетку из майонеза и перекладываем все слоями.
