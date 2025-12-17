Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

Хек – очень бюджетная, но при этом вкусная и полезная рыба, которую можно запекать, тушить, жарить, варить, готовить на гриле и в духовке. Еще очень вкусно будет просто запечь рыбу в фольге или на луковой "подушке" и использовать для приготовления салатов. 

Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека по-царски с сыром, луком и грибами.

Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

Ингредиенты: 

  • 2 хека
  • 600 шампиньонов
  • 1 лук
  • сыр твердый 200 г
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Рыбу отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем рыбку очищаем от костей и кожи.

Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

2. Шампиньоны обжариваем с луком, в конце приготовления солим, перчим по вкусу.

Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

3. На миске делаем сетку из майонеза и перекладываем все слоями.

Хек по-царски для новогоднего стола: вкус рыбы практически не чувствуется

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты