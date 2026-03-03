Хек под соусом в духовке: как вкусно приготовить бюджетную рыбу
Хек – бюджетная и очень вкусная рыба. Часто такой продукт просто жарят в кляре. Но значительно вкуснее совместить рыбу с пикантным соусом и запечь в духовке.
Как вкусно приготовить рыбу хек в духовке рассказала фудблогерка vi kovall на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
Ингредиенты соуса-маринада:
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соевый или гранатовый соус – 50 мл.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- приправа к рыбе – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Хек помыть, почистить.
2. Нарезать на порционные кусочки.
3. Смешать все ингредиенты для соуса.
4. Залить рыбку, хорошо перемешать и дать немного пропитаться.
5. Для овощной подушки лук и морковь обжарить до золотистого цвета.
6. Выложить на дно формы для запекания.
7. Сверху на овощи выложить рыбу, полить остатками соуса и накрыть фольгой.
8. Отправить в духовку на 30 минут (190°C).
9. Затем снять фольгу и запекать еще 5 минут для аппетитной корочки.
