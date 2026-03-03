Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Хек под соусом в духовке: как вкусно приготовить бюджетную рыбу

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
963
Хек – бюджетная и очень вкусная рыба. Часто такой продукт просто жарят в кляре. Но значительно вкуснее совместить рыбу с пикантным соусом и запечь в духовке.

Как вкусно приготовить рыбу хек в духовке рассказала фудблогерка vi kovall на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.

Ингредиенты соуса-маринада:

  • майонез – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • соевый или гранатовый соус – 50 мл.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • приправа к рыбе – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Хек помыть, почистить.

2. Нарезать на порционные кусочки.

3. Смешать все ингредиенты для соуса.

4. Залить рыбку, хорошо перемешать и дать немного пропитаться.

5. Для овощной подушки лук и морковь обжарить до золотистого цвета.

6. Выложить на дно формы для запекания.

7. Сверху на овощи выложить рыбу, полить остатками соуса и накрыть фольгой.

8. Отправить в духовку на 30 минут (190°C).

9. Затем снять фольгу и запекать еще 5 минут для аппетитной корочки.

