Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

Хек – очень вкусная и нежная рыба. Но для того, чтобы продукт получился действительно вкусный и мягкий, его нужно правильно приготовить. Беспроигрышным вариантом будет сделать вкусный сливочный соус.

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О том, как приготовить сочный хек в сметанном соусе, рассказала фудблогер с ником nelly.cooking в Instagram. Рыба сохраняет все свои питательные свойства.

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

Ингредиенты:

  • хек – 800 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт

Ингредиенты для маринада:

  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • соевый соус – 50 мл.
  • приправа к рыбе
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

1. Хек почистить, обсушить и порезать на порционные кусочки.

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

2. Для соуса смешайте все ингредиенты.

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

3. Замариновать рыбку.

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

4. Пожарить лук с морковью.

Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке

5. Выложить в форму, накрыть фольгой и готовить 30 минут под фольгой и 5 минут без фольги при температуре 190 градусов.

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