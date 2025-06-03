Хек – очень вкусная и нежная рыба. Но для того, чтобы продукт получился действительно вкусный и мягкий, его нужно правильно приготовить. Беспроигрышным вариантом будет сделать вкусный сливочный соус.

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О том, как приготовить сочный хек в сметанном соусе, рассказала фудблогер с ником nelly.cooking в Instagram. Рыба сохраняет все свои питательные свойства.

Ингредиенты:

хек – 800 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт

Ингредиенты для маринада:

сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

соевый соус – 50 мл.

приправа к рыбе

чеснок – 3 зубчика

соль

перец

Способ приготовления:

1. Хек почистить, обсушить и порезать на порционные кусочки.

2. Для соуса смешайте все ингредиенты.

3. Замариновать рыбку.

4. Пожарить лук с морковью.

5. Выложить в форму, накрыть фольгой и готовить 30 минут под фольгой и 5 минут без фольги при температуре 190 градусов.

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