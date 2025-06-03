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Хек получится нежным и сочным: как вкусно запечь рыбу в духовке
Хек – очень вкусная и нежная рыба. Но для того, чтобы продукт получился действительно вкусный и мягкий, его нужно правильно приготовить. Беспроигрышным вариантом будет сделать вкусный сливочный соус.
О том, как приготовить сочный хек в сметанном соусе, рассказала фудблогер с ником nelly.cooking в Instagram. Рыба сохраняет все свои питательные свойства.
Ингредиенты:
- хек – 800 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- соевый соус – 50 мл.
- приправа к рыбе
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Хек почистить, обсушить и порезать на порционные кусочки.
2. Для соуса смешайте все ингредиенты.
3. Замариновать рыбку.
4. Пожарить лук с морковью.
5. Выложить в форму, накрыть фольгой и готовить 30 минут под фольгой и 5 минут без фольги при температуре 190 градусов.
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