Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

Свежие ягоды голубики можно использовать для приготовления хрустящей галеты к чаю. Такой десерт элементарный и не займет много вашего времени. Для золотистой корочки сверху смажьте тесто яйцом.

Идея приготовления хрустящей сладкой галеты с голубикой опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

Ингредиенты:

  • мука – 230 г
  • холодное масло – 100 г
  • сахар – 30 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сметана – 80 г
  • желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • голубика – 300–400 г
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – немного

Ингредиенты для смазывания:

  • желток – 1 шт.
  • миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

1. В миску просеять муку.

2. Добавить холодное сливочное масло.

3. Перетерть муку со сливочным маслом в крошку.

Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

4. Добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

5. Все хорошо перемешать.

Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

6. Вмешать сметану и желток, быстро замешать тесто.

7. Раскатать тесто на пергаменте примерно 3 мм толщиной.

Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки

8. Посыпать крахмалом и сахаром.

9. В центр выложить начинку, отступая от краев 4-5 см. Формировать края теста к центру, немного накрывая начинку.

10. Края смазать желтком и посыпать миндальными хлопьями.

11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 минут, до золотистого цвета.

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