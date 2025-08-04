Хрустящая галета с голубикой: делимся рецептом вкусной домашней выпечки
Свежие ягоды голубики можно использовать для приготовления хрустящей галеты к чаю. Такой десерт элементарный и не займет много вашего времени. Для золотистой корочки сверху смажьте тесто яйцом.
Идея приготовления хрустящей сладкой галеты с голубикой опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 230 г
- холодное масло – 100 г
- сахар – 30 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сметана – 80 г
- желток – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- голубика – 300–400 г
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – немного
Ингредиенты для смазывания:
- желток – 1 шт.
- миндальные хлопья – по желанию
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку.
2. Добавить холодное сливочное масло.
3. Перетерть муку со сливочным маслом в крошку.
4. Добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.
5. Все хорошо перемешать.
6. Вмешать сметану и желток, быстро замешать тесто.
7. Раскатать тесто на пергаменте примерно 3 мм толщиной.
8. Посыпать крахмалом и сахаром.
9. В центр выложить начинку, отступая от краев 4-5 см. Формировать края теста к центру, немного накрывая начинку.
10. Края смазать желтком и посыпать миндальными хлопьями.
11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 минут, до золотистого цвета.
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