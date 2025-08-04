Свежие ягоды голубики можно использовать для приготовления хрустящей галеты к чаю. Такой десерт элементарный и не займет много вашего времени. Для золотистой корочки сверху смажьте тесто яйцом.

Идея приготовления хрустящей сладкой галеты с голубикой опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 230 г

холодное масло – 100 г

сахар – 30 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

сметана – 80 г

желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

голубика – 300–400 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – немного

Ингредиенты для смазывания:

желток – 1 шт.

миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку.

2. Добавить холодное сливочное масло.

3. Перетерть муку со сливочным маслом в крошку.

4. Добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

5. Все хорошо перемешать.

6. Вмешать сметану и желток, быстро замешать тесто.

7. Раскатать тесто на пергаменте примерно 3 мм толщиной.

8. Посыпать крахмалом и сахаром.

9. В центр выложить начинку, отступая от краев 4-5 см. Формировать края теста к центру, немного накрывая начинку.

10. Края смазать желтком и посыпать миндальными хлопьями.

11. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 минут, до золотистого цвета.

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