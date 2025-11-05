Хрустящая и сочная квашеная капуста без уксуса: вся польза продукта сохраняется
Квашеная капуста – одна из самых популярных зимних заготовок, которую любят за ее приятную хрусткость, легкую кислинку и натуральный вкус. Для приготовления этого продукта не нужен уксус или сложные ингредиенты – только капуста, морковь, соль, сахар и немного терпения. Если сделать все правильно, капуста получится ароматной, сочной и сохранит все свои природные свойства. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом, кашами или борщом.
Идея приготовления вкусной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 15 кг.
- морковь – 2 большие
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Приготовьте рассол: в литре воды растворите соль и сахар, доведите до кипения и охладите до комнатной температуры.
2. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Если любите более насыщенный вкус, можно добавить немного больше моркови.
3. Хорошо перемешайте овощи, выложите в банки или большую емкость, слегка утрамбовывая.
4. Залейте рассолом. На трехлитровую банку понадобится примерно 1-1,5 л рассола.
5. Оставьте капусту при комнатной температуре на 3 дня, периодически прокалывая деревянной шпажкой, чтобы вышел воздух.
5. После этого капусту можно закрывать крышками и хранить в холодильнике или прохладном месте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: