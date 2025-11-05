Квашеная капуста – одна из самых популярных зимних заготовок, которую любят за ее приятную хрусткость, легкую кислинку и натуральный вкус. Для приготовления этого продукта не нужен уксус или сложные ингредиенты – только капуста, морковь, соль, сахар и немного терпения. Если сделать все правильно, капуста получится ароматной, сочной и сохранит все свои природные свойства. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом, кашами или борщом.

Идея приготовления вкусной квашеной капусты без уксуса опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 15 кг.

морковь – 2 большие

вода – 1 л

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Приготовьте рассол: в литре воды растворите соль и сахар, доведите до кипения и охладите до комнатной температуры.

2. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Если любите более насыщенный вкус, можно добавить немного больше моркови.

3. Хорошо перемешайте овощи, выложите в банки или большую емкость, слегка утрамбовывая.

4. Залейте рассолом. На трехлитровую банку понадобится примерно 1-1,5 л рассола.

5. Оставьте капусту при комнатной температуре на 3 дня, периодически прокалывая деревянной шпажкой, чтобы вышел воздух.

5. После этого капусту можно закрывать крышками и хранить в холодильнике или прохладном месте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: