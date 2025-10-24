Хрустящая капуста "Лепесток" с чесноком: как приготовить популярную осеннюю закуску
Капуста "Пелюстка" – это одна из самых простых и любимых осенних закусок, которую легко приготовить дома. Она получается хрустящей, ароматной и хорошо хранится в холодильнике несколько дней. Такая капуста станет удачной добавкой к мясным блюдам, картофелю или просто как самостоятельная закуска. Готовится без сложных ингредиентов и занимает минимум времени.
Идея приготовления хрустящей капусты "Пелюстки" со свеклой опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 кг.
- свекла – 2 шт.
- чеснок – 1 средняя головка
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошком – 10 шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1,5 л.
- масло – 100 мл.
- сахар – 6 ст.л.
- соль – 3 ст.л.
- уксус – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте крупными квадратиками, свеклу очистите и порежьте тонкими пластинами или кусочками.
2. Чеснок почистите и разделите на зубчики.
3. На дно чистой банки выложите часть свеклы и чеснока.
4. Далее – слой капусты. Повторяйте: свекла, чеснок, капуста, иногда добавляя лавровый лист. Утрамбовывайте капусту плотно, чтобы она хорошо пропиталась маринадом.
5. В конце добавьте перец горошком.
6. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, сахар и масло. Доведите до кипения и снимите с огня. Влейте уксус, перемешайте.
7. Залейте капусту горячим маринадом до самого верха. Закройте крышкой, дайте полностью остыть при комнатной температуре.
8. Переставьте в холодильник минимум на 12-24 часа. После этого капуста будет готова к употреблению – хрустящая, ароматная и насыщенная.
