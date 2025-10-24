Капуста "Пелюстка" – это одна из самых простых и любимых осенних закусок, которую легко приготовить дома. Она получается хрустящей, ароматной и хорошо хранится в холодильнике несколько дней. Такая капуста станет удачной добавкой к мясным блюдам, картофелю или просто как самостоятельная закуска. Готовится без сложных ингредиентов и занимает минимум времени.

Идея приготовления хрустящей капусты "Пелюстки" со свеклой опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1,5 кг.

свекла – 2 шт.

чеснок – 1 средняя головка

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 10 шт.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1,5 л.

масло – 100 мл.

сахар – 6 ст.л.

соль – 3 ст.л.

уксус – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте крупными квадратиками, свеклу очистите и порежьте тонкими пластинами или кусочками.

2. Чеснок почистите и разделите на зубчики.

3. На дно чистой банки выложите часть свеклы и чеснока.

4. Далее – слой капусты. Повторяйте: свекла, чеснок, капуста, иногда добавляя лавровый лист. Утрамбовывайте капусту плотно, чтобы она хорошо пропиталась маринадом.

5. В конце добавьте перец горошком.

6. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, сахар и масло. Доведите до кипения и снимите с огня. Влейте уксус, перемешайте.

7. Залейте капусту горячим маринадом до самого верха. Закройте крышкой, дайте полностью остыть при комнатной температуре.

8. Переставьте в холодильник минимум на 12-24 часа. После этого капуста будет готова к употреблению – хрустящая, ароматная и насыщенная.

