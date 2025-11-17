Хрустящая капуста, маринованная горячим способом: прекрасно хранится в холодильнике
Маринованная капуста – это универсальная закуска, которую легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Горячий способ маринования позволяет получить хрустящую текстуру и насыщенный вкус уже через несколько часов. Такая капуста хорошо сочетается с различными блюдами, долго хранится в холодильнике и остается ароматной благодаря специям. Это удобный вариант для осенних и зимних заготовок, который не требует много времени.
Идея приготовления капусты с горячим маринадом опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- болгарский перец – 1-2 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- вода – 0,5 л
- уксус 9% – 100 мл.
- масло – 100 мл.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 3 ст.л. (не полных)
- лавровый лист – 2-3 шт.
- гвоздика – 3-4 шт.
- перец горошком: по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте тонкой соломкой.
2. Болгарский перец нарежьте полосками, морковь натрите или также порежьте тонко.
3. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте овощи, не перетирая их – капуста должна оставаться хрустящей.
4. Для маринада нагрейте воду в кастрюле, добавьте соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и перец горошком.
5. Доведите до кипения, после чего влейте уксус и растительное масло. Снимите маринад с огня и сразу залейте им подготовленные овощи.
6. Накройте емкость тарелкой или крышкой и поставьте под пресс на 2-4 часа.
7. После этого переложите капусту вместе с маринадом в банку и поставьте в холодильник. Она будет иметь хрустящую текстуру уже в день приготовления, а с хранением вкус будет только улучшаться.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: