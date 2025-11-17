Маринованная капуста – это универсальная закуска, которую легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Горячий способ маринования позволяет получить хрустящую текстуру и насыщенный вкус уже через несколько часов. Такая капуста хорошо сочетается с различными блюдами, долго хранится в холодильнике и остается ароматной благодаря специям. Это удобный вариант для осенних и зимних заготовок, который не требует много времени.

Идея приготовления капусты с горячим маринадом опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

болгарский перец – 1-2 шт.

морковь – 1-2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода – 0,5 л

уксус 9% – 100 мл.

масло – 100 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар – 3 ст.л. (не полных)

лавровый лист – 2-3 шт.

гвоздика – 3-4 шт.

перец горошком: по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте тонкой соломкой.

2. Болгарский перец нарежьте полосками, морковь натрите или также порежьте тонко.

3. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте овощи, не перетирая их – капуста должна оставаться хрустящей.

4. Для маринада нагрейте воду в кастрюле, добавьте соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и перец горошком.

5. Доведите до кипения, после чего влейте уксус и растительное масло. Снимите маринад с огня и сразу залейте им подготовленные овощи.

6. Накройте емкость тарелкой или крышкой и поставьте под пресс на 2-4 часа.

7. После этого переложите капусту вместе с маринадом в банку и поставьте в холодильник. Она будет иметь хрустящую текстуру уже в день приготовления, а с хранением вкус будет только улучшаться.

