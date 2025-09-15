Сезонные сочные сливы можно использовать для приготовления вкусной галеты к чаю. Тесто получится очень мягким и эластичным, если сделать его с добавлением ледяной воды. После выпекания сверху на выпечке образуется хрустящая корочка.

Видео дня

Идея приготовления хрустящей сливовой галеты опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сахар – 1 ст.л.

холодное масло – 100 г

мука – 200 г

щепотка соли

ледяная вода – 4-5 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

сливы – 400 г (или вишни)

сахар – 4-5 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

корица (по вкусу) – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Масло заблаговременно нарезать на кубики и положить в морозилку на 10 минут.

2. Для теста масло, сахар и муку взбить в блендере до крошки (или перетереть руками).

3. Добавить щепотку соли, воду и объединить тесто в шарик. Не вымешивать, чтобы масло не растаяло.

4. Положить в холодильник на 30 минут.

5. Далее немного размять, выложить на пергаменты и раскатать толщиной примерно 3 мм.

6. Перенести на противень, выложить начинку, отступая 3-4 см и подвернуть края.

7. Смазать яйцом и выпекать 35-40 минут при температуре 190 градусов.

8. Дать остыть и посыпать пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: