Хрустящая сливовая галета для семейного чаепития: добавьте ледяную воду в тесто

Сезонные сочные сливы можно использовать для приготовления вкусной галеты к чаю. Тесто получится очень мягким и эластичным, если сделать его с добавлением ледяной воды. После выпекания сверху на выпечке образуется хрустящая корочка.

Идея приготовления хрустящей сливовой галеты опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • сахар – 1 ст.л.
  • холодное масло – 100 г
  • мука – 200 г
  • щепотка соли
  • ледяная вода – 4-5 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • сливы – 400 г (или вишни)
  • сахар – 4-5 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • корица (по вкусу) – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Масло заблаговременно нарезать на кубики и положить в морозилку на 10 минут.

2. Для теста масло, сахар и муку взбить в блендере до крошки (или перетереть руками).

3. Добавить щепотку соли, воду и объединить тесто в шарик. Не вымешивать, чтобы масло не растаяло.

4. Положить в холодильник на 30 минут.

5. Далее немного размять, выложить на пергаменты и раскатать толщиной примерно 3 мм.

6. Перенести на противень, выложить начинку, отступая 3-4 см и подвернуть края.

7. Смазать яйцом и выпекать 35-40 минут при температуре 190 градусов.

8. Дать остыть и посыпать пудрой.

