Хрустящая сливовая галета для семейного чаепития: добавьте ледяную воду в тесто
Сезонные сочные сливы можно использовать для приготовления вкусной галеты к чаю. Тесто получится очень мягким и эластичным, если сделать его с добавлением ледяной воды. После выпекания сверху на выпечке образуется хрустящая корочка.
Идея приготовления хрустящей сливовой галеты опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сахар – 1 ст.л.
- холодное масло – 100 г
- мука – 200 г
- щепотка соли
- ледяная вода – 4-5 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 400 г (или вишни)
- сахар – 4-5 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- корица (по вкусу) – 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Масло заблаговременно нарезать на кубики и положить в морозилку на 10 минут.
2. Для теста масло, сахар и муку взбить в блендере до крошки (или перетереть руками).
3. Добавить щепотку соли, воду и объединить тесто в шарик. Не вымешивать, чтобы масло не растаяло.
4. Положить в холодильник на 30 минут.
5. Далее немного размять, выложить на пергаменты и раскатать толщиной примерно 3 мм.
6. Перенести на противень, выложить начинку, отступая 3-4 см и подвернуть края.
7. Смазать яйцом и выпекать 35-40 минут при температуре 190 градусов.
8. Дать остыть и посыпать пудрой.
