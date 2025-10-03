Когда наступает осень – всегда хочется маринованной капусты. Такая закуска сочная, хрустящая и достаточно бюджетная в приготовлении. А если воспользоваться следующим рецептом – вы сможете есть овощ уже через сутки.

Идея приготовления маринованной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг.

перец болгарский(большой) – 1 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 3 зуб.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

масло – 100 мл.

уксус – 100 мл.

сахар – 5 ст.л.

соль – 1.5 ст.л.

лавровые листья – 2 шт.

перец горошек – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчить капусту.

2. Перец нарезать соломкой.

3. Морковь натереть на крупной терке.

4. Удалить чеснок и все руками перемять.

5. Для маринада к воде добавить сахар и соль.

6. Добавить лавровые листья и перец горошек, поставить на огонь и довести до кипения.

7. Далее влить масло и уксус, все перемешать.

8. Залить капусту, накрыть и оставить при комнатной температуре остыть.

9. Оставить в холодильнике на сутки.

