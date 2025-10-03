Хрустящая сочная капуста за сутки: с каким маринадом приготовить закуску
Когда наступает осень – всегда хочется маринованной капусты. Такая закуска сочная, хрустящая и достаточно бюджетная в приготовлении. А если воспользоваться следующим рецептом – вы сможете есть овощ уже через сутки.
Идея приготовления маринованной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг.
- перец болгарский(большой) – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- масло – 100 мл.
- уксус – 100 мл.
- сахар – 5 ст.л.
- соль – 1.5 ст.л.
- лавровые листья – 2 шт.
- перец горошек – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Измельчить капусту.
2. Перец нарезать соломкой.
3. Морковь натереть на крупной терке.
4. Удалить чеснок и все руками перемять.
5. Для маринада к воде добавить сахар и соль.
6. Добавить лавровые листья и перец горошек, поставить на огонь и довести до кипения.
7. Далее влить масло и уксус, все перемешать.
8. Залить капусту, накрыть и оставить при комнатной температуре остыть.
9. Оставить в холодильнике на сутки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: