Хрустящая сочная капуста за сутки: с каким маринадом приготовить закуску

Когда наступает осень – всегда хочется маринованной капусты. Такая закуска сочная, хрустящая и достаточно бюджетная в приготовлении. А если воспользоваться следующим рецептом – вы сможете есть овощ уже через сутки.

Идея приготовления маринованной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 2 кг.
  • перец болгарский(большой) – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 3 зуб.

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л.
  • масло – 100 мл.
  • уксус – 100 мл.
  • сахар – 5 ст.л.
  • соль – 1.5 ст.л.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • перец горошек – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчить капусту.

2. Перец нарезать соломкой.

3. Морковь натереть на крупной терке.

4. Удалить чеснок и все руками перемять.

5. Для маринада к воде добавить сахар и соль.

6. Добавить лавровые листья и перец горошек, поставить на огонь и довести до кипения.

7. Далее влить масло и уксус, все перемешать.

8. Залить капусту, накрыть и оставить при комнатной температуре остыть.

9. Оставить в холодильнике на сутки.

