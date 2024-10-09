Хрустящие чебуреки: как приготовить тесто на минеральной воде
Чебуреки – это традиционное блюдо крымскотатарской кухни, много лет назад прочно вошедшее в рационы не только украинцев, но и других народов мира. Это очень вкусный пирожок с мясом, обжаренный в большом количестве масла. Снаружи он имеет хрустящую корочку, а начинка полна невероятным ароматом и вкусом.
Как правильно приготовить тесто на чебуреки, чтобы они не раскрывались во время приготовления, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog_kristi. Самым удачным тестом для этого блюда она считает приготовленное на минеральной воде.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр
- Минеральная газировка – 250 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 600 гр
- Лук – 2 шт
- Вода – 70-80 мл
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. В миску насыпать муку, добавить соль, сахар и растительное масло. Перетереть руками.
2. Влить только что открытую минеральную воду, замесить тесто. Сначала тесто будет слишком тугим, но в процессе затворения превратится в однородное и очень эластичное. Для этого нужно потратить около 10 минут.
3. Переложить тесто в пакет и оставить отдохнуть 30 минут.
4. К фаршу добавить натертый лук, соль и перец, влить воду. Тщательно перемешать.
5. Тесто разделить на 12 равных частей.
6. Каждую раскатать, на половину круга выложить фарш и сформировать чебурек, плотно защипнуть края.
7. Жарить на хорошо разогретом масле до золотистой корочки.
8. Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце.
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