Чебуреки – это традиционное блюдо крымскотатарской кухни, много лет назад прочно вошедшее в рационы не только украинцев, но и других народов мира. Это очень вкусный пирожок с мясом, обжаренный в большом количестве масла. Снаружи он имеет хрустящую корочку, а начинка полна невероятным ароматом и вкусом.

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Как правильно приготовить тесто на чебуреки, чтобы они не раскрывались во время приготовления, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodblog_kristi. Самым удачным тестом для этого блюда она считает приготовленное на минеральной воде.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Минеральная газировка – 250 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Фарш – 600 гр

Лук – 2 шт

Вода – 70-80 мл

Соль

Перец

Способ приготовления

1. В миску насыпать муку, добавить соль, сахар и растительное масло. Перетереть руками.

2. Влить только что открытую минеральную воду, замесить тесто. Сначала тесто будет слишком тугим, но в процессе затворения превратится в однородное и очень эластичное. Для этого нужно потратить около 10 минут.

3. Переложить тесто в пакет и оставить отдохнуть 30 минут.

4. К фаршу добавить натертый лук, соль и перец, влить воду. Тщательно перемешать.

5. Тесто разделить на 12 равных частей.

6. Каждую раскатать, на половину круга выложить фарш и сформировать чебурек, плотно защипнуть края.

7. Жарить на хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

8. Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце.

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