Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить
Чебуреки – любимое блюдо во многих семьях. Самое важное в приготовлении этих изделий – тесто, которое не впитывает много масла и после жарки получается хрустящим. Для идеального результата стоит воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления вкусных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл.
- растительное масло – 1 ст.л.
- уксус 5% – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 300 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – по вкусу
- вода – 50 мл.
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать муку, соль, масло, уксус, добавить теплую воду.
2. Замешать, дать отдохнуть 30 минут.
3. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным луком, чесноком, добавить 50 мл теплой воды, соль и перец.
4. Раскатать тесто, выложить начинку, залепить края.
5. В разогретом масле жарить до золотистой корочки.
