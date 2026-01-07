Чебуреки – любимое блюдо во многих семьях. Самое важное в приготовлении этих изделий – тесто, которое не впитывает много масла и после жарки получается хрустящим. Для идеального результата стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления вкусных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

вода – 200 мл.

растительное масло – 1 ст.л.

уксус 5% – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – по вкусу

вода – 50 мл.

зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соль, масло, уксус, добавить теплую воду.

2. Замешать, дать отдохнуть 30 минут.

3. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным луком, чесноком, добавить 50 мл теплой воды, соль и перец.

4. Раскатать тесто, выложить начинку, залепить края.

5. В разогретом масле жарить до золотистой корочки.

