Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

Чебуреки – любимое блюдо во многих семьях. Самое важное в приготовлении этих изделий – тесто, которое не впитывает много масла и после жарки получается хрустящим. Для идеального результата стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления вкусных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г
  • вода – 200 мл.
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • уксус 5% – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – по вкусу
  • вода – 50 мл.
  • зелень по вкусу

Способ приготовления:

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

1. Смешать муку, соль, масло, уксус, добавить теплую воду.

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

2. Замешать, дать отдохнуть 30 минут.

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

3. Для начинки фарш смешать с мелко нарезанным луком, чесноком, добавить 50 мл теплой воды, соль и перец.

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

4. Раскатать тесто, выложить начинку, залепить края.

Хрустящие домашние чебуреки, которые не впитывают масло: как приготовить

5. В разогретом масле жарить до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты