Хрустящие домашние крокеты с рисом и грибами: можно есть в пост

Продукты, которые разрешены в пост, можно совместить в хрустящих крокетах. Они станут отличной альтернативой котлетам, подойдут и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления хрустящих крокетов из риса и грибов опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • 250 г риса
  • 150 г грибов (шампиньоны или белые грибы идеально подходят)
  • 1 шт. лук
  • соль, перец – по вкусу
  • специи по вкусу
  • 2 ст.л крахмала при необходимости
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Ингредиенты для кляра:

  • 3 ст.л. муки
  • 100 мл. воды
  • соль, перец черный по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварить.

2. Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

3. Туда же добавить мелко нарезанный лук.

4. Жарить несколько минут.

5. Соединить рис, грибы с луком, соль, перец черный, специи, итальянские травы, паприку и крахмал, если он нужен, все хорошо перемешать.

6. Все объединить для кляра – он готов.

7. Сформировать шарики – можно большие, можно малые, окунуть в кляр, а после кляра в панировочные сухари.

8. Крокеты можно жарить в большом количестве масла, а можно запекать в духовке при температуре 180 С примерно 20 минут.

