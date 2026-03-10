Хрустящие домашние крокеты с рисом и грибами: можно есть в пост
Продукты, которые разрешены в пост, можно совместить в хрустящих крокетах. Они станут отличной альтернативой котлетам, подойдут и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления хрустящих крокетов из риса и грибов опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 150 г грибов (шампиньоны или белые грибы идеально подходят)
- 1 шт. лук
- соль, перец – по вкусу
- специи по вкусу
- 2 ст.л крахмала при необходимости
- панировочные сухари
- масло для жарки
Ингредиенты для кляра:
- 3 ст.л. муки
- 100 мл. воды
- соль, перец черный по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис отварить.
2. Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
3. Туда же добавить мелко нарезанный лук.
4. Жарить несколько минут.
5. Соединить рис, грибы с луком, соль, перец черный, специи, итальянские травы, паприку и крахмал, если он нужен, все хорошо перемешать.
6. Все объединить для кляра – он готов.
7. Сформировать шарики – можно большие, можно малые, окунуть в кляр, а после кляра в панировочные сухари.
8. Крокеты можно жарить в большом количестве масла, а можно запекать в духовке при температуре 180 С примерно 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: