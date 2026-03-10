Продукты, которые разрешены в пост, можно совместить в хрустящих крокетах. Они станут отличной альтернативой котлетам, подойдут и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления хрустящих крокетов из риса и грибов опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

250 г риса

150 г грибов (шампиньоны или белые грибы идеально подходят)

1 шт. лук

соль, перец – по вкусу

специи по вкусу

2 ст.л крахмала при необходимости

панировочные сухари

масло для жарки

Ингредиенты для кляра:

3 ст.л. муки

100 мл. воды

соль, перец черный по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварить.

2. Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

3. Туда же добавить мелко нарезанный лук.

4. Жарить несколько минут.

5. Соединить рис, грибы с луком, соль, перец черный, специи, итальянские травы, паприку и крахмал, если он нужен, все хорошо перемешать.

6. Все объединить для кляра – он готов.

7. Сформировать шарики – можно большие, можно малые, окунуть в кляр, а после кляра в панировочные сухари.

8. Крокеты можно жарить в большом количестве масла, а можно запекать в духовке при температуре 180 С примерно 20 минут.

