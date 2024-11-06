Хрустящие домашние рогалики: как приготовить самое удачное тесто

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Хрустящие домашние рогалики: как приготовить самое удачное тесто

Домашние рогалики – лучшее дополнение к чаю. К тому же готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное песочное тесто из муки, сливочного масла и сметаны.

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Домашние рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов со сгущенным молоком.

Рецепт рогаликов

Ингредиенты:

  • мука 450 г
  • сливочное масло замороженное 200 г
  • желтки 2 шт
  • сметана 20% 200 г
  • мелкая соли
  • ваниль

Начинка:

  • банка сгущенки

Способ приготовления:

1. Просейте муку и на крупной терке в муку трем сливочное масло. Дальше разминаем масло с мукой, добавляем сметану и ваниль и после яичные желтки, замешиваем тесто. Готовое песочное тесто уберите в холодильник минимум на час.

Тесто для рогаликов

2. Готовое тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в пласт и нарезаем на треугольники. Далее выкладываем сгущенку (или любую другую густую начинку). Скручиваем каждую часть в рогалик.

С чем приготовить рогалики

3. Выпекайте в разогретой духовке при 190 С, 20-30 минут.

Сколько выпекать рогалики

Посыпьте готовые рогалики сахарной пудрой!

Готовые рогалики

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