Домашние рогалики – лучшее дополнение к чаю. К тому же готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное песочное тесто из муки, сливочного масла и сметаны.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих рогаликов со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

мука 450 г

сливочное масло замороженное 200 г

желтки 2 шт

сметана 20% 200 г

мелкая соли

ваниль

Начинка:

банка сгущенки

Способ приготовления:

1. Просейте муку и на крупной терке в муку трем сливочное масло. Дальше разминаем масло с мукой, добавляем сметану и ваниль и после яичные желтки, замешиваем тесто. Готовое песочное тесто уберите в холодильник минимум на час.

2. Готовое тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в пласт и нарезаем на треугольники. Далее выкладываем сгущенку (или любую другую густую начинку). Скручиваем каждую часть в рогалик.

3. Выпекайте в разогретой духовке при 190 С, 20-30 минут.

Посыпьте готовые рогалики сахарной пудрой!

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