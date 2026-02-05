Хрустящие домашние вергуны – любимый десерт детей и взрослых. После приготовления изделия разлетаются просто за секунду. Для того, чтобы вергуны получились удачными, приготовьте тесто именно на кефире – так оно не будет впитывать масло и получится очень золотистым после жарки.

Идея приготовления хрустящих вергунов на кефире опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

500 мл кефира комнатной температуры

2 ч.л. соды (без горки)

2 яйца

100 г сахара

1/4 ч.л. соли

1 п. ванильного сахара

100 г растопленного масла

840 г муки

смалец/масло для жарки

сахарная пудра для обкатки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль, ванильный сахар, вымешать венчиком до однородности.

2. Влить растопленное масло, кефир, добавить соду и вымешать.

3. В конце постепенно добавлять просеянную муку, замесить тесто.

4. Готовое тесто будет слегка липнуть. Прикрыть и оставить его на 20 минут.

5. Разделить на 3, или 4 части. Раскатать, толщиной 0,5 см. Разрезать на полоски, затем каждую полоску на кусочки, сделать посередине надрез и сформировать вергуны.

6. Жарить в разогретом масле/смальце до румяности, на небольшом огне.

7. Еще горячие обкатать в сахарной пудре.

