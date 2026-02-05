Хрустящие домашние вергуны на кефире: делимся простым рецептом теста
Хрустящие домашние вергуны – любимый десерт детей и взрослых. После приготовления изделия разлетаются просто за секунду. Для того, чтобы вергуны получились удачными, приготовьте тесто именно на кефире – так оно не будет впитывать масло и получится очень золотистым после жарки.
Идея приготовления хрустящих вергунов на кефире опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл кефира комнатной температуры
- 2 ч.л. соды (без горки)
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1/4 ч.л. соли
- 1 п. ванильного сахара
- 100 г растопленного масла
- 840 г муки
- смалец/масло для жарки
- сахарная пудра для обкатки
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, соль, ванильный сахар, вымешать венчиком до однородности.
2. Влить растопленное масло, кефир, добавить соду и вымешать.
3. В конце постепенно добавлять просеянную муку, замесить тесто.
4. Готовое тесто будет слегка липнуть. Прикрыть и оставить его на 20 минут.
5. Разделить на 3, или 4 части. Раскатать, толщиной 0,5 см. Разрезать на полоски, затем каждую полоску на кусочки, сделать посередине надрез и сформировать вергуны.
6. Жарить в разогретом масле/смальце до румяности, на небольшом огне.
7. Еще горячие обкатать в сахарной пудре.
