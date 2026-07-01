Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
954
Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить
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Вергуны – одно из самых любимых домашних лакомств, которое легко приготовить, не обладая особыми кулинарными навыками. Благодаря кефиру тесто получается мягким и эластичным, а после обжаривания приобретает легкую воздушную структуру. Готовую выпечку остаётся лишь щедро присыпать сахарной пудрой и подать к чаю или кофе.

Идея приготовления домашних хрустящих вергунов на кефире опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.

Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 100 г
  • мука – 400 г
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • растительное масло – для жарки
  • сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

1. Слегка подогрейте кефир, чтобы он был чуть теплым. Добавьте в него сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли.

2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите её в жидкие ингредиенты. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не будет прилипать к рукам.

Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

4. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдыхать примерно на 30 минут.

5. После этого раскатайте тесто в пласт средней толщины. Нарежьте его ромбами, сделайте посередине каждого небольшой надрез и выверните один край через отверстие, формируя классические вергуны.

6. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте достаточное количество растительного масла. Обжаривайте вергуны с обеих сторон до красивой золотистой корочки.

Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

7. Готовую выпечку переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

8. Перед подачей обильно посыпьте вергуны сахарной пудрой.

Хрустящие домашние вергуны на кефире: как приготовить

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